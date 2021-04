Veep Cast: ce que font les acteurs maintenant, y compris Julia Louis-Dreyfus

Kevin Dunn (Ben Cafferty)

Dans le rôle de Ben Cafferty, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Kevin Dunn a joué un personnage déprimé mais perspicace dans Veep à partir de la saison 2. Ses autres crédits notables incluent Dave, Godzilla (1998), Small Soldiers, Unstoppable et les trois premiers. Films de transformateurs. De plus, Dunn peut être vu dans Nixon, Hot Shots !, Blue Steel, Mississippi Burning, The Bonfire of the Vanities, Chaplin, Little Big League, Snake Eyes, I Heart Huckabees, Vicky Christina Barcelona, ​​Warrior, Jobs, Draft Day, Stir of Echoes, Presque Heroes et Chain Reaction.

En dehors du film, Kevin Dunn apparaît dans True Detective, Code Black, The Night Of, Ghosted, Luck, Samantha Who?, 7th Heaven, Bette, Arsenio et Day By Day. En tant que doubleur, il a été entendu dans Godzilla de Fox Kids et Scooby-Doo de Cartoon Network! Mystery Incorporated. Ensuite, Dunn sera vu dans Thunder Force de Netflix. Il sera également vu dans Catch the Fair One. De plus, l’acteur est inscrit pour apparaître dans l’idiot préféré de Netflix.