VEGA lance de nouvelles campagnes avec Ananya Panday

La marque de soins personnels et de beauté VEGA a lancé de nouvelles campagnes faisant la promotion de son coiffeur 3 en 1 dans la catégorie des appareils de soins personnels et des brosses à cheveux dans la gamme des accessoires de soins de beauté, mettant en vedette son ambassadrice de la marque Ananya Panday. Les campagnes seront diffusées sur des supports numériques tels que YouTube, les médias sociaux, le commerce électronique et les plateformes OTT.

Conceptualisée par Leo Burnett, la campagne met en avant les caractéristiques produit du coiffeur 3 en 1 et l’assortiment de brosses à cheveux. Le film de coiffure 3-en-1 VEGA montre Ananya Panday coiffant ses cheveux et montrant trois styles distinctement différents, droits, frisés et bouclés à l’aide du coiffeur. Le film fait comprendre que le coiffeur permet aux utilisateurs de basculer entre trois styles différents et aide les consommateurs à atteindre leurs objectifs de coiffure. Alors que la campagne de brosses à cheveux montre Panday répondant aux besoins quotidiens de brossage, de toilettage et de coiffage des cheveux, ainsi que de présenter les différents types de brosses à cheveux qui répondent le mieux aux besoins de soins capillaires individuels.

VEGA est fier d’être le pionnier des produits de coiffage à domicile, et notre approche cohérente consistant à rendre nos consommateurs autonomes nous démarque, a déclaré Eiti Singhal, directrice du marketing, VEGA Industries Private Limited. « En renforçant davantage notre capital, nous lançons de nouvelles publicités pour un coiffeur et des brosses à cheveux 3 en 1 centrés sur les jeunes et ayant l’intention de désaisonnaliser notre marque afin que la génération Z et les milléniaux expérimentent la joie de la coiffure avec la notion de soin des cheveux. “, a ajouté Singhal.

« Vega, en tant que marque, redéfinit le style à domicile en Inde. Notre campagne met en évidence le fait que les produits Vega ne sont pas seulement destinés aux soins capillaires et au coiffage quotidiens, mais qu’il s’agit de produits qui permettent à tout le monde, homme ou femme, d’aimer vraiment ses cheveux. Et qui mieux qu’Ananya Panday qui est elle-même une icône de style pour partager ce message », a ajouté Rajdeepak Das, PDG et directeur de la création, Asie du Sud, Leo Burnett.

