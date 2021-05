Vegalta Sendai 2-1 Oita Trinita

22/05/2021 à 09h07 CEST

le Vegalta Sendai a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Oita Trinita ce samedi dans le Stade Yurtec Sendai. le Vegalta Sendai Il a affronté le match en voulant dépasser son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le Guêpe de Fukuoka par un score de 0-1. De la part de l’équipe visiteuse, le Oita Trinita n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Sagan tosu. Avec cette défaite, le Oita Trinita a été placé en dix-septième position à la fin du match, tandis que le Vegalta Sendai est dix-huitième.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Vegalta Sendai, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Nishimura quelques minutes après le coup de sifflet d’ouverture, à la 5e minute. L’équipe visiteuse a mis l’égalité grâce à un but de Nagasawa à la 12e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 1-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a profité du jeu pour traverser le filet de leur rival grâce à l’objectif de Kato à 74 minutes, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un score final de 2-1.

C’était un jeu avec plusieurs mouvements sur les bancs. le Oita Trinita a donné accès à Fujimoto, Koide, Yuya takazawa et Inoue pour Watanabe, Henrique Trevisan, Matsumoto Oui Machida et par le Vegalta Sendai il a été remplacé Takumi mase, Kato, Cardoso, Tawiah Oui Matsushita pour Teruyama, Ryoma Kida, Akasaki, Tomita Oui Sekiguchi.

Après ce match, les deux équipes étaient à égalité de points (neuf points) et se classaient à la dix-huitième (Vegalta Sendai) et dix-septième position (Oita Trinita).

Le lendemain, le Vegalta Sendai sera mesuré avec le Nagoya Grampus, tandis que l’équipe d’Oita jouera son match contre Yokohama F. Marinos.

Fiche techniqueVegalta Sendai:Slowik, Hiraoka, Yoshino, Ishihara, Teruyama (Takumi Mase, min.46), Tomita (Tawiah, min.90), Foguinho, Ryoma Kida (Kato, min.65), Sekiguchi (Matsushita, min.90), Nishimura et Akasaki (Cardoso, min.76)Oita Trinita:Popp, Henrique Trevisan (Koide, min.83), Misao, Keisuke Saka, Shimoda, Haneda, Matsumoto (Yuya Takazawa, min.83), Kagawa, Machida (Inoue, min.83), Watanabe (Fujimoto, min.64) et NagasawaStade:Stade Yurtec SendaiButs:Nishimura (1-0, min.5), Nagasawa (1-1, min.12) et Kato (2-1, min.74)