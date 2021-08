Vegalta Sendai accueille le FC Tokyo dans son fief

24/08/2021 à 12:00 CEST

Le Vegalta Sendai reçoit ce mercredi à 12h00 la visite du FC Tokyo dans le Stade Yurtèque Sendai lors de leur vingt-sixième match en J1 Japanese League.

Le Vegalta Sendai visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond à la vingt-sixième journée après avoir subi une défaite contre lui Yokohama F. Marinos lors du match précédent par un résultat de 5-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des 25 matchs disputés à ce jour, avec 18 buts pour et 41 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Tokyo a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Crevette Osaka lors de son dernier match, il arrive donc au match avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. Avant ce match, le FC Tokyo ils avaient remporté 10 des 25 matchs disputés en J1 Japanese League cette saison, avec un bilan de 33 buts pour et 34 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Vegalta Sendai ils ont réalisé un bilan de deux victoires, cinq défaites et cinq nuls en 12 matchs joués à domicile, de telle sorte qu’ils sont une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Aux sorties, le FC Tokyo il a gagné quatre fois et a été battu cinq fois en 14 matchs jusqu’à présent, ce qui fait de lui un outsider performant.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Yurtèque Sendai, obtenant ainsi six victoires, une défaite et un nul en faveur de la Vegalta Sendai. A son tour, l’équipe locale accumule une séquence de trois matchs consécutifs sans défaite à domicile contre FC Tokyo. La dernière fois qu’ils ont affronté le Vegalta Sendai et le FC Tokyo dans la compétition c’était en mars 2021 et le match s’est conclu sur un score de 2-1 pour les visiteurs.

Concernant la situation des deux équipes au tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate qu’avant la dispute du match, le FC Tokyo est en avance sur le Vegalta Sendai avec une différence de 17 points. Le Vegalta Sendai Il arrive à la rencontre avec 19 points à son casier et occupant la dix-huitième place avant le match. En revanche, les visiteurs totalisent 36 points et occupent la neuvième position du tournoi.