Vegalta Sendai accueille Oita Trinita dans son fief

21/05/2021 à 7h00 CEST

Samedi prochain à 07h00 se jouera le match de la quinzième journée de la J1 Japanese League, dans lequel nous verrons la victoire à Vegalta Sendai et à Oita Trinita dans le Stade Yurtec Sendai.

le Vegalta Sendai atteint le quinzième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Guêpe de Fukuoka lors du match précédent par un score de 0-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans l’un des 13 matches disputés à ce jour, avec une séquence de huit buts en faveur et 26 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Oita Trinita a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Sagan tosu lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre afin de retirer les trois points à Vegalta Sendai. Avant ce match, le Oita Trinita il avait gagné dans deux des 13 matchs disputés en Ligue japonaise J1 cette saison et accumule un chiffre de 20 buts encaissés contre neuf en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Vegalta Sendai il a gagné une fois, il a perdu trois fois et il a fait match nul une fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. En tant que visiteur, le Oita Trinita Il a un record d’une victoire et cinq défaites en six matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Vegalta Sendai pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Yurtec Sendai, obtenant en conséquence deux victoires et une défaite au profit de la Vegalta Sendai. La dernière fois qu’ils ont joué au Vegalta Sendai et le Oita Trinita dans ce tournoi c’était en décembre 2020 et le match s’est conclu sur un 0-2 favorable à la Vegalta Sendai.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par trois points en faveur de la Oita Trinita. Les locaux, avant ce match, sont à la dix-huitième place avec six points au classement. Pour sa part, Oita Trinita il compte neuf points et occupe la dix-septième place de la compétition.