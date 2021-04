Vegalta Sendai accueille Vissel Kobe lors de la septième journée

04/02/2021 à 07:00 CEST

Samedi prochain à 07h00 se jouera le match de la septième journée de la Ligue japonaise J1, dans laquelle nous verrons le différend de victoire Vegalta Sendai et à Vissel Kobe dans le Stade Yurtec Sendai.

le Vegalta Sendai Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au septième jour après avoir perdu le dernier match contre le FC Tokyo par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec quatre buts en faveur et 16 contre.

Du côté des visiteurs, le Vissel Kobe a été imposé à Consadole Sapporo 3-4 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Furuhashi et Yamaguchi, il espère donc répéter le tableau de bord, cette fois dans le stade de la Vegalta Sendai. Sur les six matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Vissel Kobe Il en a remporté trois et ajoute un chiffre de huit buts encaissés à 10 en faveur.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Vegalta Sendai ils ont perdu dans leur seul match disputé jusqu’à présent à domicile dans la J1 Japanese League. Dans le rôle de visiteur, le Vissel Kobe a gagné deux fois et fait match nul une fois au cours de ses trois matchs joués, de sorte que le Vegalta Sendai Vous devrez affronter un adversaire compliqué habitué à marquer des points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Vegalta SendaiEn fait, les chiffres montrent quatre défaites et un nul en faveur de l’équipe locale. De même, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de Vegalta Sendai. La dernière confrontation entre les Vegalta Sendai et le Vissel Kobe Cette compétition s’est déroulée en octobre 2020 et s’est terminée par un score de 2-3 pour les visiteurs.

Actuellement, le Vissel Kobe il est en tête du classement avec une différence de 10 points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la dix-huitième place avec un point au classement. En revanche, les visiteurs sont en septième position avec 11 points.