Vegalta Sendai et Consadole Sapporo se partagent les points après en avoir tiré un

10/07/2021 à 14h00 CEST

Le match joué ce samedi au Stade Yurtèque Sendai et qui a affronté le Vegalta Sendai et à Consadole Sapporo il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. le Vegalta Sendai est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Rouges Urawa. Du côté des visiteurs, le Consadole Sapporo il venait de battre 1-0 dans son fief à Tokushima Vortis lors du dernier match joué. Après le score, l’équipe à domicile était en dix-septième position, tandis que le Consadole Sapporo il est resté à la dixième place à la fin du match.

La première mi-temps du match a commencé d’une manière imbattable pour lui Consadole Sapporo, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Fernandes peu de temps après le début du match, en particulier à la quatrième minute. Il a égalé le Vegalta Sendai grâce à un peu de Takumi mase à la 31e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-1.

En deuxième période, les deux Vegalta Sendai et le Consadole Sapporo Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Vegalta Sendai a donné accès à Nishimura, Ryoma kida, Oti Oui Nakahara pour Cardoso, Sekiguchi, Akasaki Oui Kato, Pendant ce temps, il Consadole Sapporo a donné accès à Arano, Bothroyd, Suga Oui Yanagi pour Fernandes, Takamine, Aoki Oui Kaneko.

Avec cette cravate, le Vegalta Sendai il a été placé à la dix-septième position du tableau avec 17 points. Pour sa part, Consadole Sapporo avec ce point, il était en dixième position avec 29 points à la fin du match.

Le lendemain le Vegalta Sendai sera mesuré avec le Cerise d’Osaka, tandis que l’équipe de Sapporo jouera son match contre Rouges Urawa.

Fiche techniqueVegalta Sendai :Slowik, Hiraoka, Yoshino, Ishihara, Takumi Mase, Matsushita, Tomita, Kato (Nakahara, min.81), Sekiguchi (Ryoma Kida, min.63), Cardoso (Nishimura, min.46) et Akasaki (Oti, min.81) )Consadole Sapporo :Sugeno, Miyazawa, Fukumori, Tanaka, Takamine (Bothroyd, min.75), Komai, Aoki (Suga, min.81), Fernandes (Arano, min.75), Songkrasin, Ogashiwa et Kaneko (Yanagi, min.89)Stade:Stade Yurtèque SendaiButs:Fernandes (0-1, min. 4) et Takumi Mase (1-1, min. 31)