Vegan Bag Company Lambert dévoilera un produit phare à Montréal – WWD

TORONTO — Dans un monde rempli de voitures intelligentes, de téléphones, de téléviseurs et plus encore. il était tout à fait logique pour Mélissa Lambert que le design d’un sac à main soit aussi intelligent pour la femme d’aujourd’hui de 25 à 35 ans qui mène une vie active.

En 2017, Lambert, alors une professionnelle active enceinte de son deuxième enfant, a eu l’idée de créer une marque de sacs à main en cuir végétalien polyvalents à la fois pratiques et chics, polyvalents et facilitant la vie des gens 24h/24 et 7j/7.

“L’inspiration pour lancer Lambert est venue de mes propres besoins parce que mon propre sac était un gâchis”, a déclaré Lambert, mère de trois enfants, qui s’est ensuite lancée dans une recherche frustrante et sans fin pour trouver un sac à couches multifonctionnel et sans animaux qui serait agréable à regarder, facile à entretenir et répondrait à tous ses besoins quotidiens en matière de fourre-tout.

“Je voulais juste quelque chose d’audacieux, chic et pratique”, a-t-elle déclaré à WWD. “Mais tout ce que vous pouviez trouver à l’époque si vous étiez enceinte ou si vous étiez une jeune maman, c’était ces sacs à fleurs laids – le genre que votre petit ami ne voudrait certainement jamais utiliser.”

Mélissa Lambert Avec l’aimable autorisation de Mélissa Lambert

Avance rapide jusqu’en 2021 et aujourd’hui, la marque propose une gamme de sacs, sacs à dos et accessoires en cuir végétalien durables et abordables, notamment des portefeuilles, des pochettes, des accessoires de voyage, des porte-clés, des trousses de toilette et des boîtes à lunch en cuir végétalien.

De plus, depuis mars 2020, Lambert a enregistré une augmentation de 200 % de son site de commerce électronique qui dessert les marchés américain et canadien. Cette croissance exponentielle a conduit au dévoilement du nouveau vaisseau amiral de Lambert sur deux étages et 3 000 pieds carrés à Montréal, qui ouvrira ses portes au public vendredi.

« Nous ouvrons des flagships. Peu d’entreprises le font maintenant à cause de COVID-19 », a déclaré Lambert à WWD. «Mais il est temps de donner aux consommateurs le type de produit et de service qui voudront les faire revenir dans un magasin. Avec ce nouveau produit phare, nous voulons que nos acheteurs se sentent aussi spéciaux que s’ils entraient chez Louis Vuitton, même si nous ne sommes pas un détaillant très haut de gamme comme Vuitton.

Avec des plans d’expansion dans le reste du Canada au cours des deux prochaines années, Lambert est disponible dans 20 points de vente à travers le pays. Il a également des commandes avec Simons et Frank and Oak pour créer un produit de rentrée scolaire pour l’automne.

Pourtant, ces avancées remontent à 2017, lorsque la marque a commencé avec le lancement en ligne de seulement trois articles : Le Sara, un sac à usage quotidien ; Le sac à dos Charlotte et le sac à langer The Mia.

D’autres articles ont rapidement été ajoutés, tous ses produits se vendant entre 100 et 200 dollars canadiens.

Les sacs de Lambert étaient exempts de PVC nocif pour l’environnement et étaient certifiés PETA, de sorte qu’aucun animal n’a jamais été blessé dans leur production, “même dans la colle utilisée pour les créer”, a déclaré Lambert.

Célébrant maintenant son quatrième anniversaire, toutes les collections Lambert seront présentées dans le nouveau fleuron situé sur le Plateau Mont-Royal, qui offre différentes zones où les clients peuvent découvrir les gammes de produits, dont trois nouveaux cabas pour l’automne. Ici, les acheteurs peuvent faire monogrammer leurs initiales sur un sac pour un montant de 20 dollars canadiens. «Mais ce service ne sera disponible que dans ce produit phare, pas en ligne. Nous voulons construire une communauté avec ce produit phare », a déclaré Lambert, dont l’équipe de recherche et développement est actuellement en train de s’approvisionner en cuir végétalien de pomme ainsi qu’en similicuir résistant à base de légumes, qu’ils espèrent inclure dans les futures collections.