Vegas efface le déficit de 2 buts pour dominer les Blue Jackets 3-2

Mattias Janmark a brisé l’égalité en troisième période et les Golden Knights de Vegas ont défait les Blue Jackets de Columbus 3-2, samedi soir.

Vegas a effacé un déficit de deux buts au début et a remporté 10 de ses 13 derniers depuis l’ouverture de la saison 1-4-0.

Keegan Kolesar et Reilly Smith ont également marqué pour les Golden Knights. Laurent Brossoit a effectué 27 arrêts.

Kolesar a également aidé le vainqueur de Janmark, et les deux ont marqué leur premier but de la saison.

Après avoir récupéré une rondelle libre derrière la ligne de but, Kolesar a trouvé Nic Hague, qui a fait une passe à Janmark, qui s’est faufilé derrière le filet. Janmark a ensuite été rusé avec un rapide tir de puce d’un coup droit à un revers devant le gardien de but de Columbus Elvis Merzlikins.

Les Golden Knights ont terminé avec succès un homestand 5-1-0 malgré l’absence des meilleurs joueurs Mark Stone, Max Pacioretty, Jonathan Marchessault, William Karlsson, Alec Martinez et Shea Theodore à un moment donné au cours des six matchs.

« Nous trouvons des moyens de gagner », a déclaré l’entraîneur Peter DeBoer. « J’ai hâte que nous soyons en bonne santé et que nous puissions former un alignement complet. Il appartiendra à ces gars de se joindre à nous et de continuer avec la base sur laquelle nous sommes en ce moment. »

Gustav Nyquist et Alexandre Texier ont marqué pour les Blue Jackets et Merzlikins a stoppé 32 tirs.

Les Blue Jackets ont vu leur séquence de trois victoires consécutives sur la route interrompue. Ils ont perdu contre un adversaire de la Conférence Ouest pour la première fois cette saison après avoir débuté 6-0-0.

Columbus, qui était sur une fiche de 4-1-0 contre les Golden Knights et qui avait remporté ses deux derniers matchs à Vegas, a renversé la vapeur après avoir remporté sept victoires de retour en neuf victoires.

« Nous sommes une équipe qui doit mettre des rondelles et faire un échec avant et créer des occasions de cette façon », a déclaré le défenseur de Columbus Zach Werenski. « De toute évidence, s’il y a des jeux là-bas, nous pouvons les faire, mais il semble que ce soir nous forçions juste trop de jeux, ne jouions pas vraiment notre jeu et ne alimentions pas ce qu’ils aiment faire et ils nous ont fait payer pour cela. »

Columbus a ouvert le pointage lorsque la déviation de Nyquist du tir de Jake Bean de la pointe a battu Brossoit au-dessus de son bâton 45 secondes après le début du match. Texier a porté la marque à 2-0 à 8:42 du premier lorsqu’il a effectué une passe le long de la bande, a couru dans la zone, a contourné Stone et a glissé la rondelle devant le patin de Brossoit pour un but en désavantage numérique.

À 7:07 en deuxième période, Kolesar a mis fin à la séquence parfaite de Merzlikins à Vegas avec 42 arrêts et a amorcé la remontée.

Smith a égalé le score au début de la troisième lors d’un désavantage numérique, pénétrant seul dans la zone pour battre Merzlikins pour le deuxième but de Vegas en désavantage numérique de la saison.

« Ce fut un effort super résistant au cours des derniers matchs », a déclaré Smith. « À chaque match, il se passe quelque chose d’autre, un peu plus d’adversité. Pour que les gars entrent et puissent contribuer, c’est le monde pour nous en ce moment. »

REMARQUES : Avec la mention d’aide sur le but de Nyquist, Werenski a atteint le plateau des 200 points en carrière, tous avec les Blue Jackets. Werenski a également aidé sur le but de Texier. … Columbus a tué 14 jeux de puissance consécutifs des Golden Knights au cours des six dernières rencontres. … Quatre des cinq dernières rencontres ont été des matchs à un but. … Columbus a tué 20 des 21 pénalités au cours des huit derniers matchs (95,2%). … L’attaquant de Columbus Max Domi est revenu après avoir raté six matchs dans le protocole COVID-19 et était ravi que son premier match de retour ait eu lieu à Vegas. « Je ne connais personne qui est venu ici et a dit qu’il était difficile de se lever pour ce match. Vous allez vous échauffer et cela ressemble à une boîte de nuit. Je ne peux pas battre ça », a-t-il déclaré.

Columbus : Aux Sabres de Buffalo lundi.

Vegas : Au Blues de St. Louis lundi.