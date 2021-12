Vegas’, et les fans sont dévastés

Les fans de longue date de CSI: Crime Scene Investigation sont habitués aux épisodes de la série sans William Petersen, mais cela ne voulait pas dire que quiconque était heureux de le voir repartir. Mercredi, CBS a livré des nouvelles mitigées pour les fans, alors que CSI: Vegas a été renouvelé pour une deuxième saison, mais Petersen ne sera pas de retour. Il n’est pas certain que Jorja Fox revienne non plus. Les fans se sont rapidement tournés vers Twitter pour exprimer leur déception face au développement.

CSI : Vegas a terminé sa première saison de 10 épisodes le 8 décembre et CBS a repris l’émission une semaine plus tard. La série mettait en vedette Petersen et Fox en tant que Gil Grissom et Sara Sidle, respectivement. Paul Guilfoyle et Wallace Langham sont également revenus en tant que Jim Brass et David Hodges. Grissom et Sidle ont rejoint un nouveau groupe d’enquêteurs sur les scènes de crime interprété par Paula Newsome, Matt Lauria, Mandeep Dhillon et Mel Rodriguez.

Alors que tous les nouveaux acteurs sont sur le point de revenir, des sources ont déclaré à Deadline que Petersen n’a signé que pour la première saison et conservera un crédit de producteur exécutif sur la saison 2. Fox n’a pas non plus signé pour la saison 2, mais les producteurs ont « espoir » qu’elle sera de retour pour que la série puisse au moins continuer avec un acteur original de CSI.

‘Gil Grissom est la raison pour laquelle j’ai regardé ‘CSI: Vegas »

Nooooooooooooon ! Gil Grissom est la raison pour laquelle j’ai consulté « CSI:Vegas ». Zut! – Heather Johnson (@heatherj750) 15 décembre 2021

Contrairement à la série originale, CSI: Vegas avait un seul scénario sérialisé pour ses 10 premiers épisodes. Lorsque l’émission a commencé, le chef du Las Vegas Crime Lab, Max Roby (Newsome) a demandé à Grissom et Fox de revenir pour aider dans une affaire impliquant Hodges. Ils apprennent que toute la réputation du laboratoire criminel pourrait être en jeu après que Hodges soit accusé d’avoir falsifié des preuves pour clore les affaires.

« Déçu qu’il ne soit pas là-bas »

Il va rester en tant que producteur exécutif mais ne sera pas dans la série. Déçu qu’il ne soit pas là https://t.co/KOvs0y1Zhw – baseball31 🎅🏻🤶🏻🎄❄️🛷🎁🧣🧤 (@baseball31) 15 décembre 2021

Grâce à la nature sérialisée de l’émission, CSI: Vegas a étonnamment vu les cotes augmenter au fur et à mesure que la saison se poursuivait. L’émission a attiré en moyenne 6,81 millions de téléspectateurs avec une lecture de 7 jours incluse. Les 10 épisodes sont disponibles en streaming sur Paramount+. ViacomCBS n’a pas publié de chiffres, mais des sources ont déclaré à Deadline que l’émission se portait bien sur la plate-forme.

« J’aimerai toujours William Petersen »

Je suis excité pour cela et j’aimerai toujours William Petersen. Principalement pour « To Live and Die in LA ». https://t.co/Xb5BIJlmGv – Katy (@KateSpencer1) 15 décembre 2021

Ce n’est pas la première fois que Petersen quitte la série. Il était le visage de la franchise jusqu’à ce qu’il choisisse de quitter CSI: Crime Scene Investigation pendant la saison 9. Cependant, la série a survécu sans lui. Il est revenu pour des apparitions dans les saisons 11 et 13 et a joué dans le film final de 2015 « Immortality ».

« Honnêtement, je ne peux pas voir le spectacle durer longtemps »

Honnêtement, je ne peux pas voir le spectacle durer longtemps sans jorja fox et william petersen imo – Breana (@breana_m24) 15 décembre 2021

« J’adorerais avoir William Petersen ET Jorja Fox de retour pour S2 et s’ils ne le font pas, ils me manqueront beaucoup, mais j’aime la nouvelle équipe sur [CSI] », a tweeté un fan optimiste. « C’est une ambiance différente mais c’est tout aussi cool, la science est tout aussi fascinante et l’écriture me fait deviner. »

