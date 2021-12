Vegas perd une étoile majeure alors que CBS commande la saison 2

Le renouveau de CSI CSI: Vegas a remporté une deuxième saison mercredi, mais ce n’était pas que de bonnes nouvelles pour les fans. William Petersen ne reviendra pas en tant que Gil Grissom pour la saison 2, bien qu’il restera en tant que producteur exécutif. La nouvelle arrive juste une semaine après que CSI: Vegas a terminé sa saison de première année de 10 épisodes le 8 décembre.

CSI: Vegas a vu le retour des stars originales de CSI: Crime Scene Investigation Jorja Fox, Petersen, Paul Guilfoyle et Wallace Langham reprenant leurs rôles. Des sources ont déclaré au Hollywood Reporter que Petersen n’avait signé que pour une saison. Le retour de Fox en tant que Sara Sidle n’est pas non plus gravé dans le marbre. Cependant, les nouvelles stars – Paula Newsome, Matt Lauria, Mandeep Dhillon et Mel Rodriguez – reviennent toutes.

L’émission est la première nouvelle série CBS de la saison télévisée 2021-2022 à mériter un renouvellement. La seule autre émission du réseau à avoir obtenu une deuxième saison à ce jour est le drame de science-fiction de NBC, La Brea. CSI: Vegas a enregistré en moyenne 3,71 millions de téléspectateurs et une note de 0,4 chez les adultes de 18 à 49 ans pour les diffusions en direct, mais l’émission a doublé sa note de 18 à 49 ans avec un visionnage différé. Il a ajouté 3,09 millions de téléspectateurs en moyenne avec 7 jours de visionnage inclus, le plus grand bond pour toute nouvelle série dramatique cet automne. CBS a rendu l’émission disponible sur Paramount +, où les fans peuvent désormais se gaver des 10 épisodes.

« L’équipe créative et le casting incroyablement talentueux de CSI: Vegas ont fait un travail superbe cette première saison, mettant brillamment à jour et dépeignant l’univers de CSI avec de nouvelles histoires et un nouveau laboratoire de crime, prouvant qu’après 20 ans, la base de fans de CSI a toujours faim de plus et prêt à ouvrir un nouveau chapitre dans cette illustre franchise », a déclaré mercredi Amy Reisenbach, vice-présidente exécutive des programmes en cours, CBS. L’émission est produite par CBS Studios et Jerry Bruckheimer Television. Anthony Zuiker, qui a créé le CSI original, est un producteur exécutif sur le renouveau, qui a été développé par Jason Tracey.

La franchise CSI a été lancée en 2000 avec CSI : Crime Scene Investigation, qui a changé le paysage télévisuel et a été l’émission la plus regardée à la télévision à son apogée. Il a survécu sans Petersen, qui est parti après la saison 9, mais est revenu pour le film final de 2015 « Immortality ». La franchise comprenait également CSI : Miami (2002-2012), CSI : NY (2004-2013) et CSI : Cyber ​​(2015-2016). L’intégralité des séries de CSI: Miami et CSI: NY sont toutes deux disponibles sur Paramount+, mais seuls certains épisodes du CSI original sont disponibles sur la plate-forme.