Vegas’ sort une nouvelle bande-annonce avant la première

CBS a publié une nouvelle bande-annonce pour CSI : Vegas, la suite très attendue de la série originale CSI : Crime Scene Investigation. Tu?” jouer sur la bande son. De nouveaux personnages qui rejoignent l’équipe CSI peuvent également être vus dans la bande-annonce. CSI: Vegas fait ses débuts sur CBS le mercredi 6 octobre à 22 h HE.

Il semble que la nouvelle série démarre avec une affaire qui pourrait entraîner le rejet de tout le travail acharné de l’équipe CSI dans la série originale. “Chaque cas, chaque accusé qui a été mis de côté avec des preuves de notre laboratoire a été remis en question”, a déclaré Sara, encore une fois interprétée par Jorja Fox, dans la bande-annonce. La nouvelle chef de laboratoire Maxine Roby, interprétée par Paula Newsome (Barry) est également mise en évidence car elle craint que la réputation du laboratoire ne soit ternie.

Au début de la série, Gil, joué par William Petersen, et Sara sont rappelés aux CSI pour rejoindre une nouvelle équipe d’enquêteurs. Leurs nouveaux collègues sont Josh Folsom (Matt Lauria), Hugo Ramirez (Mel Rodriguez) et Allie Rajan (Mandeep Dhillon). Jim Brass (Paul Guilfoyle), le détective de Las Vegas avec lequel l’équipe a travaillé dans le CSI original, a également une brève scène dans la bande-annonce. Le personnage préféré des fans, David Hodges (Wallace Langham) est également dans la nouvelle série.

C’est le deuxième teaser que CBS a publié pour la nouvelle série CSI. En mai, le réseau a publié un clip montrant les téléspectateurs dans les coulisses, avec le producteur exécutif Jerry Bruckheimer parlant de son enthousiasme à l’idée de ramener la série. Le producteur exécutif Jason Tracey a également noté comment CSI: Vegas mettra en évidence les progrès de la technologie médico-légale depuis la fin de CSI. “La façon dont nous avons résolu les crimes il y a 20 ans est trop différente de la façon dont ils résolvent les crimes aujourd’hui”, a déclaré Petersen dans le teaser. “C’est un monde différent.”

Production sur CSI : Cyber ​​est toujours en cours. La semaine dernière, Petersen a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin après être tombé malade sur le plateau. Il aurait dit au directeur qu’il avait besoin d’une pause, mais l’équipe a décidé qu’il devait se faire soigner dans un hôpital, a déclaré son représentant à TMZ. La nature de l’urgence médicale n’était pas claire, mais Petersen aurait travaillé de longues journées au cours des 12 dernières semaines.

La série originale CSI a fait ses débuts en octobre 2000 et est rapidement devenue un phénomène mondial. La série a également survécu à plusieurs changements de distribution au cours de ses 15 saisons. La finale de la série, un film de deux heures intitulé “Immortality”, a été diffusé sur CBS en septembre 2015. CSI : Vegas est la première nouvelle itération de la franchise depuis la fin de l’éphémère CSI : Cyber ​​en 2016. La franchise comprend également CSI : Miami (2002-2012) et CSI : New York (2004-2013).

