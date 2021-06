Végétalien ou végétarien ? Pourquoi les fans ont-ils trollé Virat Kohli pour son régime ?

De toute la fureur, les fans de Kohli ont dû apprendre qu’il vaut mieux être doublement sûr de ses prétentions avant de sauter le pas.

Le capitaine de l’équipe indienne de cricket Virat Kohli et sa forme physique sont toujours un sujet brûlant sur Internet parmi ses fans. Récemment, le skipper indien faisait partie d’une session Instagram lorsqu’un de ses fans l’a interrogé sur son régime alimentaire. Obligeant le fan à répondre, Kohli a déclaré qu’il avait consommé beaucoup de légumes, des œufs, quelques tasses de café, beaucoup d’épinards et de quinoa. Kohli ne savait pas que sa réponse ferait fureur sur Internet, car les gens le trollaient sur Internet pour sa réponse et alléguaient que le joueur de cricket avait admis avoir mangé des œufs alors qu’il avait précédemment prétendu être végétalien.

Qu’est-ce qui a poussé les gens à troller Kohli ?

Les personnes qui ont interrogé le joueur de cricket sur les réseaux sociaux ont déclaré que Kohli avait précédemment prétendu être végétalien et que l’inclusion d’œufs dans son repas n’était pas justifiée. Kohli, surpris par les accusations sur Internet, s’est tourné vers Twitter et a précisé qu’il était végétarien et qu’il n’avait jamais de sa vie prétendu être végétalien. Le joueur de cricket a ajouté qu’il avait toujours soutenu qu’il était végétarien et a demandé d’une manière légère à ses fans de respirer profondément et de manger des légumes.

Je n’ai jamais prétendu être végétalien. Toujours maintenu que je suis végétarien. Respirez profondément et mangez vos Légumes (si vous voulez ????) ????????✌️ – Virat Kohli (@imVkohli) 1er juin 2021

Une partie des fans de Kohli a également déterré un tweet de l’acteur vieux de deux ans dans lequel il mentionnait clairement qu’il était un athlète végétarien. Dans le même tweet, Kohli avait également déclaré qu’il s’était senti beaucoup mieux dans sa vie après être devenu végétarien. Apparemment, les fans qui ont trollé Kohli s’étaient confondus entre végétarisme et véganisme et critiquaient inutilement le sportif.

Vu les changeurs de jeu sur Netflix. Être un athlète végétarien m’a fait réaliser que ce que je croyais toutes ces années concernant l’alimentation était un mythe. Quel documentaire incroyable et oui, je ne me suis jamais senti mieux de ma vie après être devenu végétarien. – Virat Kohli (@imVkohli) 23 octobre 2019

Végétalien vs végétarien

Étant donné que les deux mots sont le plus souvent utilisés dans le même souffle, la confusion générée entre les deux n’est pas inhabituelle. L’Indian Express s’est entretenu avec un nutritionniste et fondateur de EAT.FIT.REPEAT Ruchi Sharma pour dissiper la confusion une fois pour toutes. Sharma a déclaré à IE que si les végétaliens et les végétariens évitaient la viande animale, ces derniers ne s’abstenaient pas d’utiliser d’autres produits animaux comme le lait, les œufs, le miel, le cuir, etc.

D’autre part, les végétaliens constituent une minorité extrêmement faible qui évitent tous les produits et sous-produits animaux, y compris le lait, le cuir, le miel, le beurre, etc. Les végétaliens croient que les animaux ont une existence indépendante des humains et que les humains n’ont pas le droit d’utiliser les animaux et leurs produits pour leur alimentation et d’autres besoins liés à leur mode de vie.

De toute la fureur, les fans de Kohli ont dû apprendre qu’il vaut mieux être doublement sûr de ses prétentions avant de sauter le pas.

