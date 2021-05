Végolution: augmenter le quotient protéique

Siddharth Ramasubramanian, PDG et fondateur de Vegolution

L’apport alimentaire recommandé (AJR) pour les protéines est un modeste 0,8 gramme par kilogramme de poids corporel. Arrondissez-le et vous obtenez un gramme de protéines pour chaque kilogramme de poids corporel. Et si vous prévoyez de perdre du poids, augmenter votre apport en protéines devient d’autant plus important. Malheureusement, la plupart des Indiens, même s’ils en ont les moyens, ne mangent pas suffisamment de protéines pour répondre à cette exigence.

La raison n’est pas loin de chercher. «En Inde, le nombre de repas végétariens dépasse de loin les non-végétariens. Un grand nombre de végétariens et majoritairement végétariens ont du mal à trouver une variété suffisante dans leur alimentation quotidienne qui correspond à leur profil gustatif et leur fournit les protéines et les nutriments essentiels qu’ils souhaitent », déclare Siddharth Ramasubramanian, fondateur et PDG de Vegolution, une startup de technologie alimentaire.

C’est pour combler cette lacune nutritionnelle flagrante dans le régime végétarien indien que Vegolution a mis au point un ingrédient alimentaire à base de haricots 100% végétarien riche en protéines appelé Tempayy, sous le nom de marque Hello Tempayy, qui s’intègre facilement dans la cuisine indienne moderne. formats prêts-à-cuire et prêts-à-manger. «Nos graines de soja sans OGM proviennent principalement du Madhya Pradesh. Toutes nos marinades sont également fournies et produites localement », explique Ramasubramanian. «Nous étions en dialogue permanent avec les nutritionnistes pendant le développement du produit. Ils ont validé l’écart sur le marché et nous ont encouragés à combler non seulement le déficit protéique, mais aussi la vitamine B12 et la carence en fer en Inde. »

Deux autres facteurs importants ont également joué un rôle important dans les débuts de Vegolution dans le segment des superaliments. «Premièrement, les consommateurs sont devenus plus conscients de la nourriture et de la santé à la suite de la pandémie de Covid. Deuxièmement, les habitants du métro sont affamés de temps et, par conséquent, recherchent des plats prêts à cuisiner et à manger faciles à rassembler », ajoute-t-il.

La gamme Hello Tempayy de produits prêts à cuire et à consommer est au prix de Rs 130-Rs 150 pour 200 g, assez pour servir 3-4 personnes. Bien que de nombreux suppléments (barres et shakes) entrent dans le segment des superaliments de niche, Vegolution s’est concentré sur les repas principaux pour lesquels il voit un grand écart.

Comme l’explique Ramasubramanian, les Indiens, qui consomment principalement de la nourriture végétarienne à la maison, au restaurant ou lors de réunions sociales et recherchent une alimentation riche en énergie, manquent de choix suffisants dans l’assiette principale.

«Il a été particulièrement révélateur de parler aux consommateurs indiens modernes et de voir leur volonté d’expérimenter et de découvrir de nouveaux aliments. La prochaine génération de consommateurs considère les aliments de marque avec un filtre différent qui est plus multidimensionnel – goût, santé et durabilité », souligne-t-il.

Ramasubramanian a lancé Vegolution à la mi-2019 avec son ami Rajit Malhotra, basé à Los Angeles, investisseur et entrepreneur chevronné dans les domaines de la foodtech, de la santé et du bien-être et ancien associé directeur de McKinsey. Basée à Bengaluru, la startup est autofinancée par les fondateurs, avec un groupe d’investisseurs individuels stratégiques. «Nous avons levé 1,5 million de dollars, y compris le capital d’amorçage des fondateurs. Les investisseurs qui ont participé à ce tour comprennent KS Narayanan, ancien président de VKL Seasonings; Ashok Barat, ancien PDG de Forbes Company; et Robert Boughner, ancien PDG du Borgata Hotel Casino & Spa, basé aux États-Unis », déclare Ramasubramanian.

Les clients peuvent acheter des produits Hello Tempayy à Bengaluru via le site Web hellotempayy et sur certaines plates-formes de commerce électronique telles que Big Basket, Vegan Dukan et autres.

«Nous avons un plan B2C qui comprend des canaux en ligne suivis d’une distribution commerciale moderne et générale. Nous allons rapidement suivre notre stratégie de canal B2B pour fournir aux fabricants de produits alimentaires et au segment HORECA (hôtels, restaurants, cafés) alors que les consommateurs cherchent à trouver de nouvelles alternatives saines à tous les niveaux. Notre public comprend deux groupes distincts de gourmets conscients – les végétariens et les non-végétariens qui cherchent à réduire leur consommation de viande », dit-il.

«Au cours de l’année dernière, nous nous sommes beaucoup concentrés sur l’établissement de l’adéquation produit-marché parce que nous pensons que nous avons un très grand marché adressable. En conséquence, nous avons déployé nos ressources sur la R&D et le développement de produits spécifiques à l’Inde, le profilage des arômes et les essais auprès des consommateurs », dit-il.

