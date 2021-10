Véhicule à usage spécial pour les actifs non essentiels afin d’attirer les talents du secteur privé

L’idée est d’attirer les investissements privés dans les infrastructures en mettant à disposition des fonds publics de contrepartie.

Le cabinet de l’Union examinera probablement bientôt une proposition visant à créer un véhicule à usage spécial (SPV) pour la monétisation des actifs publics non essentiels tels que les parcelles de terrain relevant des départements et des entreprises du secteur public central (CPSE), ont déclaré des sources à FE. Le SPV aura son président du secteur privé et son PDG du gouvernement, ont-ils ajouté.

L’entité, en cours de création avec un capital initial de Rs 150 crore, aura probablement une main-d’œuvre d’environ deux douzaines provenant du secteur privé ainsi que du gouvernement. Le Centre a inséré une disposition dans la loi de finances 2021 pour supprimer le droit de timbre sur le transfert des biens immobiliers des CPSE au SPV proposé, contribuant ainsi à accélérer la fermeture des CPSE malades. Cependant, le droit de timbre aux taux applicables sera payé lors de la vente définitive des actifs par la SPV.

Le SPV, qui relèvera de la direction des entreprises publiques, contribuera à dissocier le processus de fermeture d’une CPSE de la cession de son patrimoine immobilier afin d’éviter tout retard dans la fermeture de l’entité déficitaire.

Actuellement, il y a 21 CPSE malades ou déficitaires qui ont reçu l’assentiment du Cabinet pour fermeture, certains il y a près d’une décennie. Ces unités n’ont pas pu fermer pour diverses raisons, notamment le retard dans la cession d’actifs immobiliers tels que 15 000 acres de terrain à travers le pays.

La nouvelle politique contribuera également à l’objectif de la nouvelle politique sectorielle stratégique qui prévoit la fermeture des CPSE là où cela est nécessaire et de réduire les pertes pour le Trésor. Le produit de la monétisation des actifs non essentiels des départements et de ceux identifiés pour la fermeture augmenterait largement les recettes non fiscales du gouvernement.

Le 23 août, le gouvernement de Narendra Modi avait dévoilé un pipeline de monétisation nationale (NMP), cherchant à générer des revenus initiaux de Rs 6 lakh crore en quatre ans à partir de l’exercice 22, à partir de projets d’infrastructure opérationnels, dans le cadre de divers plans de location à long terme innovants qui impliquent une cession minimale de la propriété du gouvernement sur les actifs. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un plan visant à revenir sur la voie de la consolidation budgétaire sans aucun laps de temps et à créer le poids budgétaire nécessaire pour financer le pipeline d’infrastructure nationale de 111 lakh crore Rs et d’autres entreprises à forte intensité de capital. L’idée est d’attirer les investissements privés dans les infrastructures en mettant à disposition des fonds publics de contrepartie.

Les actifs à monétiser, par le biais d’un « partenariat contractuel structuré contre la privatisation ou la vente massive d’actifs », comprendront des tronçons d’autoroute, des réseaux de transport d’électricité, des corridors de fret, des aéroports, des ports, des gazoducs et des installations d’entreposage.