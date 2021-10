Véhicule sans flamme Rasoi des chemins de fer indiens : vérifiez les caractéristiques de ce garde-manger électrique à la pointe de la technologie

Dans celui-ci, des équipements de cuisine de pointe ont été fournis.

Bonne nouvelle les voyageurs du train ! Bientôt, vous pourrez profiter de meilleures installations de restauration par Indian Railways. Récemment, le ministre des chemins de fer Ashwini Vaishnaw s’est rendu à la gare de New Delhi pour voir le « véhicule sans flamme Rasoi » rénové par l’atelier d’Alambagh, à Lucknow. Selon Indian Railways, dans le but de fournir de meilleures installations de restauration aux passagers des chemins de fer ainsi que de rendre la préparation des aliments plus sûre du point de vue de la sécurité ferroviaire, le Pantry Car qui était utilisé par le transporteur national a été rénové et transformé en » Véhicule Rasoi sans flamme’. Des équipements de cuisine à la pointe de la technologie ont été fournis et les appareils au GPL ont été convertis en appareils électriques modernes. Dans le but de le rendre hygiénique pour la préparation des aliments, le véhicule sans flamme Rasoi a été fabriqué à partir du meilleur acier inoxydable.

Il y a quelques années, la Modern Coach Factory (MCF) de Raebareli avait développé pour la toute première fois un autocar de garde-manger LBC Hot Buffet. L’autocar de garde-manger LBC Hot Buffet a été doté de plusieurs caractéristiques modernes dans le but de fournir des installations de restauration améliorées aux vendeurs. L’autocar de garde-manger LBC Hot Buffet fabriqué par MCF était entièrement climatisé.

Auparavant, des responsables de MCF avaient déclaré que l’autocar était équipé de plusieurs fonctionnalités et équipements modernes, notamment une détection d’incendie ainsi qu’un système d’extinction. De plus, une cheminée était prévue dans la voiture afin de garder la voiture garde-manger sans fumée. En plus de ces caractéristiques clés, l’autocar de garde-manger LBC Hot Buffet était également équipé de comptoirs en acier inoxydable, de chaudières à eau chaude, de refroidisseurs de bouteilles, d’une cuisinière électrique multipoints sans fumée, d’un réfrigérateur, d’un congélateur, d’un évier, d’un purificateur d’eau, Étuis chauds végétariens et non végétariens, salle du directeur ainsi que débarras. En plus de toutes ces caractéristiques mentionnées ci-dessus, la voiture de garde-manger comprenait également jusqu’à 15 couchettes pour les membres du personnel de la voiture de garde-manger.

