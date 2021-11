Véhicule utilitaire, les microcrédits restent des points douloureux pour les prêteurs au deuxième trimestre

IndusInd Bank, un acteur majeur dans les deux catégories, a déclaré que les reprises dans le segment du financement automobile avaient été solides au deuxième trimestre. Le livre restructuré dans le segment a augmenté de plus de 28 % séquentiellement pour atteindre 3 969 crores de roupies à la fin du trimestre.

Les tensions dans les segments des prêts aux véhicules commerciaux (CV) et de la microfinance sont restées élevées au cours du trimestre juillet-septembre, même si la plupart des prêteurs ont signalé une amélioration de la qualité globale des actifs. Alors que la hausse des prix du diesel a frappé les remboursements des propriétaires de CV, les collectes sur le segment des microcrédits ont été affectées par des problèmes d’accessibilité.

IndusInd Bank, un acteur majeur dans les deux catégories, a déclaré que les reprises dans le segment du financement automobile avaient été solides au deuxième trimestre. Le livre restructuré dans le segment a augmenté de plus de 28 % séquentiellement pour atteindre 3 969 crores de roupies à la fin du trimestre.

La direction de la banque a déclaré aux analystes qu’une augmentation de 35% des prix du diesel a affecté la rentabilité des opérateurs de véhicules. De plus, les taux de fret ont mis du temps à rattraper leur retard et ont entraîné des problèmes d’offre et de demande. IndusInd s’attend à ce que le sentiment s’améliore dans le secteur du financement de véhicules une fois que les prix du carburant tomberont en dessous de 100 Rs le litre.

D’autres financiers ont déclaré que pendant que les opérateurs de véhicules payaient, ils n’étaient pas en mesure de régler les versements antérieurs échus. Ravindra Kundu, directeur exécutif de Cholamandalam Investment and Finance Company, a déclaré aux investisseurs lors d’un appel post-résultats que la tendance globale des reprises est positive. « Les clients peuvent payer un EMI, mais ils ne sont pas en mesure de payer deux ou trois EMI pour faire passer leurs comptes de l’étape 3 à l’étape 2 et de l’étape 2 à l’étape 1… »

En ce qui concerne la microfinance, atteindre les clients pour les recouvrements a continué d’être un défi dans quelques États, comme le Bengale occidental et le Kerala. Sumant Kathpalia, directeur général et PDG d’IndusInd Bank, a déclaré qu’il pourrait y avoir une restructuration supplémentaire à hauteur de 6 à 8% du livre et que la banque a décidé de prendre un coup et d’y pourvoir. Il peut également y avoir une restructuration supplémentaire d’une valeur de Rs 200-300 crore.

« Cela dit, je dois dire que nous transportons suffisamment de provisions pour nous en occuper », a déclaré Kathpalia. « Je m’attends à ce qu’en octobre-décembre, où nous voyons de la flottabilité partout, je pense que beaucoup de ces problèmes peuvent être derrière nous. »

Bandhan Bank a enregistré une perte de 3 000 crores de roupies au deuxième trimestre, car elle a constitué des provisions d’une valeur de 5 500 crores de roupies, y compris des provisions accélérées sur sa pile existante d’APM. Le pool global de micro-stress – NPA, prêts restructurés, comptes de mention spéciale (SMA) -1 et 2 – s’élevait à Rs 19 500 crore, soit 24% des prêts. La banque s’attend à des récupérations d’une valeur de Rs 6 000 crore jusqu’à la fin mars, des récupérations de garanties de crédit d’une valeur de Rs 3 000 crore et un montant non spécifié du programme d’allégement des prêts d’Assam.

RBL Bank a déclaré que le rattrapage des anciens remboursements EMI est également une tâche délicate pour les clients de la microfinance. Harjeet Toor, responsable du commerce de détail, de l’inclusion et des affaires rurales, RBL Bank, a déclaré lors d’un appel post-résultats avec des analystes que les dérapages bruts dans la micro-banque, bien que inférieurs sur une base séquentielle au deuxième trimestre, étaient toujours supérieurs à la normale. « L’efficacité de la collecte s’améliore et nous voyons ces clients se stabiliser dans les compartiments de délinquance existants. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.