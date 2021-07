Véhicules autonomes : imaginez… un monde sans circulation

La pandémie de Covid-19 était la fosse.

Source : Andrey_Popov/ShutterStock.com

Vous ne pouviez plus sortir de chez vous sans masque. Vous ne pouviez pas visiter avec des amis ou de la famille. Beaucoup de gens travaillaient à domicile et les enfants « allaient » à l’école en ligne. Vous ne pouviez même plus sortir pour un repas.

Covid-19 a causé beaucoup de tragédies et de difficultés.

Mais maintenant que les choses reviennent à une nouvelle normalité, nous pouvons regarder en arrière sur la pandémie et voir les choses un peu différemment. Peut-être même repérer quelques aspects positifs… appelons-les des doublures argentées.

Les parents ont pu passer beaucoup plus de temps de qualité avec leurs enfants – du temps qui aurait normalement été passé à se précipiter pour aller et revenir des matchs de football et de la pratique du violoncelle. Certaines personnes ont commencé des passe-temps qui ont pu mener à de nouvelles opportunités commerciales.

Vous voulez connaître l’une de mes parties préférées de la pandémie?

Pas de trafic pare-chocs à pare-chocs.

Pour être honnête, je ne conduis pas beaucoup de toute façon. J’utilise un scooter électrique pour me rendre au bureau et en revenir. Mais cela ne veut pas dire que je n’ai pas entendu les plaintes et les histoires d’horreur sur les matins et les vendredis après-midi coincés dans les embouteillages.

La pandémie nous a tous donné une pause par rapport à cela…

Mais maintenant, les autoroutes se remplissent à nouveau et l’heure de pointe redevient un problème.

Il y a une réponse à venir pour cela.

Plus que jamais, en tant que société, nous sommes prêts pour la technologie de conduite autonome. Et de Tesla (NASDAQ :TSLA) la récente mise à jour du logiciel nous a rapprochés…

Au cours du week-end, Tesla a déployé la dernière version de sa technologie Full Self-Driving (FSD) aux membres de son programme d’accès anticipé.

Il améliore la visualisation des conducteurs de leur environnement en ajoutant plus d’informations environnantes. Et cela donne également aux véhicules la possibilité de freiner, d’accélérer et de se diriger automatiquement… ainsi que de changer de voie, de se garer et de reconnaître les panneaux d’arrêt et les feux de circulation.

Maintenant, soulignons quelque chose de très important…

Le nom de la technologie est incroyablement trompeur.

Tesla est peut-être l’un des leaders dans la course à l’autonomie complète, mais il n’offre actuellement pas de voiture entièrement autonome, capable de se conduire sans l’aide d’un conducteur humain.

En fait, la version mise à jour de la technologie FSD incluait la note suivante :

L’auto-conduite complète est en version bêta à accès limité anticipé et doit être utilisée avec des précautions supplémentaires. Il peut faire la mauvaise chose au pire moment, vous devez donc toujours garder les mains sur le volant et porter une attention particulière à la route. Ne devenez pas complaisant.

Et le PDG Elon Musk a déclaré dans un tweet “s’il vous plaît soyez paranoïaque”.

Tout va bien et dandy. Mais peut-être que Musk devrait envisager de changer le nom de la technologie…

C’est une discussion pour une autre fois.

Bien que la technologie ne soit pas encore tout à fait là, à l’avenir, les véhicules autonomes (AV) – ou voitures autonomes – changeront notre façon de nous déplacer d’une manière que nous n’avons pas vue depuis que Henry Ford a présenté le modèle T en 1980.

Ils vont remodeler le paysage américain. La façon dont vous passez vos vacances, l’endroit où vous vivez et même la façon dont nous concevons nos villes et nos quartiers changeront.

Avec autant d’enjeux, de nombreux entrepreneurs, investisseurs et entreprises parmi les plus intelligents, les plus riches et les plus puissants du monde travaillent jour et nuit pour faire des entrées rapides et solides sur ce marché qui sera un jour massif.

Je n’ai aucun doute que les gagnants de cette course verront leurs actions augmenter de 10 fois… 20 fois… voire 100 fois au cours de la prochaine décennie… emmenant les investisseurs dans l’aventure de leur vie.

Pourtant, le phénomène de la voiture autonome reste au début de son cycle de vie et, par conséquent, il est assez volatile. Les investisseurs sont à bord un jour et le lendemain ils pensent que la technologie est à des années-lumière de la réalité.

Je suis fermement du côté des AV qui deviennent une réalité bien plus tôt que la plupart ne le soupçonnent. La technologie est déjà là – la récente mise à jour FSD de Tesla en est un excellent exemple – et chaque jour nous nous rapprochons de la production de masse. À mesure que la convergence de plusieurs technologies continue de progresser, elle créera un environnement permettant la production en série de VA.

J’aime Tesla pour cet avenir. Je crois que cela nous aidera à y arriver plus tôt que tard. Mais en attendant, j’aime beaucoup plus l’entreprise pour un autre aspect de son activité…

Batteries de nouvelle génération et potentiel de stockage des batteries.

En fait, j’ai dit pendant des années que Tesla serait un jour plus une entreprise de batteries qu’une entreprise automobile.

Cabinet de recherche Piper Sandler estime que Tesla contrôlera plus d’un tiers du marché des batteries stationnaires d’ici 2033. Les batteries stationnaires sont des systèmes de secours, donc c’est pour les maisons et autres – pas tellement les véhicules électriques et autonomes. Mais c’est quand même un début fantastique.

La course est lancée et Tesla sera probablement parmi les leaders de l’avenir du transport – ce que j’appelle le transport 2.0. Les enjeux sont bien dans les milliers de milliards de dollars.

Un jour, la circulation appartiendra au passé. Mais pour y arriver, nous avons besoin d’une meilleure technologie de batterie pour alimenter ces véhicules du futur.

Cette tendance à l’hypercroissance est déjà amorcée, mais elle n’en est qu’à ses débuts. Il est donc temps pour les investisseurs intelligents de se positionner pour des profits potentiellement énormes.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Matthew McCall a quitté Wall Street pour réellement aider les investisseurs – en les faisant participer aux tendances les plus importantes et les plus révolutionnaires du monde AVANT tout le monde. Cliquez ici pour voir ce que Matt a dans sa manche maintenant.