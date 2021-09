Véhicules spatiaux nucléaires ? Le nouveau pari des USA

13/09/2021 à 17h07 CEST

Les ambitions du département américain de la Défense vont bien au-delà de la Terre. Selon Engadget et Space News, le ministère a récemment fait un appel au développement de systèmes de propulsion nucléaire de fabrication privée qui pourraient propulser des petits et moyens engins spatiaux. Le ministère de la Défense souhaite lancer des missions qui s’aventurent au-delà de l’orbite terrestre, et les engins spatiaux solaires et électriques existants ne conviennent pas à ce travail ou aux véhicules plus petits, a déclaré l’Unité d’innovation de la défense du ministère.

Le système de propulsion nucléaire fournira idéalement un « delta-V élevé » (au-dessus de 10 mètres par seconde) tout en réduisant à moins de 2000 kg en masse sèche (2000 kg sur Terre). En plus de fournir de l’électricité pour la charge utile, la technologie devrait maintenir le vaisseau spatial au chaud lorsqu’il est dans l’ombre et minimiser le rayonnement à la fois au sol et aux autres composants. Les premières réponses devraient arriver d’ici le 23 septembre et les contrats seront livrés 60 à 90 jours plus tard.

Les fonctionnaires ont reconnu que ils demandaient par commodité. La NASA et d’autres agences développent ou soutiennent déjà vaisseau nucléaire, mais ils ne seront pas prêts pour longtemps. Le ministère de la Défense s’attend à avoir un prototype dans trois à cinq ans ; cette technologie servirait de palliatif qui mettrait en service la propulsion nucléaire relativement rapidement pour des projets à court terme.