Veillée de Sarah Everard: la police du Met « n’a pas agi de manière inappropriée ou brutale » | UK | Nouvelles

L’examen de l’Inspection de Sa Majesté des services de gendarmerie et d’incendie et de sauvetage (HMICFRS), dirigé par Sir Thomas Winsor, a également conclu que la force était « justifiée » en considérant que les risques de transmission du Covid-19 étaient « trop ​​grands pour être ignorés ».

Sir Thomas, l’inspecteur en chef de la gendarmerie, a déclaré: «Mes pensées vont à la famille et aux amis de Sarah Everard, qui souffrent de la douleur la plus impensable.

«Les commissions que j’ai reçues du ministre de l’Intérieur et du maire de Londres pour inspecter la gestion par la police métropolitaine de la veillée pour Sarah Everard sur Clapham Common ont été remplies. Il s’agit d’une inspection rapide mais détaillée.

«La confiance du public dans la police est essentielle. Il est donc important qu’il y ait eu une inspection indépendante, objective et fondée sur des preuves pour rassurer le public, ce que nous fournissons aujourd’hui.

«Notre modèle de police civile est précieux. Les agents sont nos concitoyens investis par la communauté pour assurer la sécurité de la communauté.

« Ils comptent sur et ont le droit de recevoir le soutien du public lorsqu’ils agissent légalement, avec sensibilité et proportionnellement; dans ce cas, face à une provocation sévère et dans des circonstances très difficiles, c’est exactement ce qu’ils ont fait ».

Le chien de garde a conclu que les agents lors de l’événement ont fait de leur mieux pour disperser pacifiquement la foule, sont restés calmes et professionnels lorsqu’ils ont été victimes d’abus et n’ont pas agi de manière inappropriée ou brutale.

Il n’était pas réaliste d’organiser un événement Covid-safe sur le commun compte tenu du nombre de personnes qui y assisteraient et du peu de temps disponible, et la force avait raison de conclure que les risques pour la santé liés à la tenue d’une veillée étaient trop importants, a constaté le HMICFRS. .

Mais il a déclaré que la communication entre les commandants de police était insuffisante au sujet de l’évolution des événements sur le terrain.

Cependant, le chien de garde a également constaté que la force aurait dû adopter «une réponse plus conciliante» au milieu des critiques après l’événement.

Les organisateurs de Reclaim These Streets ont annulé leur veillée prévue à Clapham Common le 13 mars après avoir accusé les chefs de la police métropolitaine de refuser de s’engager de manière constructive avec eux.

Mais les foules se sont quand même rassemblées, ce qui a conduit à des affrontements horribles entre les manifestants et la police qui s’étaient rassemblés près du kiosque à musique.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a chargé le HMICFRS d’examiner la gestion de l’événement par la force.

Matt Parr, inspecteur de la police de Sa Majesté, qui a dirigé l’équipe d’inspection, a déclaré: «Au milieu d’un débat public intensifié sur la sécurité des femmes et pendant une pandémie sans précédent, la police métropolitaine a été confrontée à un défi policier complexe et sensible à Clapham Common.

«La condamnation des actions du Met dans les quelques heures suivant la veillée – y compris de la part de personnes occupant des postes de responsabilité – était injustifiée, montrait un manque de respect pour les fonctionnaires confrontés à une situation complexe et sapait la confiance du public dans les services de police sur la base de preuves très limitées.

«Après avoir examiné un énorme corpus de preuves – plutôt qu’un instantané sur les réseaux sociaux – nous avons constaté que le Met aurait pu mieux faire certaines choses, mais rien ne permet de penser que les policiers ont agi autrement que de manière mesurée et proportionnée pour contester conditions. »

(Plus à venir)