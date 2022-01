Veiller à ce que l’équipement d’oxygène dans les établissements de santé soit fonctionnel : du centre aux États

De plus, les débitmètres doivent rester dans un état fonctionnel, leur a-t-on dit. Les États ont également été exhortés à surveiller l’installation d’usines de PSA dans les hôpitaux privés ainsi que dans les écoles de médecine.

Soulignant le défi posé par un nombre croissant de cas de COVID-19 à travers le pays, en mettant l’accent sur Omicron, le Centre a souligné vendredi qu’il est de la responsabilité principale des États de s’assurer que tous les équipements d’oxygène dans tous les établissements de santé sont testé et maintenu dans un état fonctionnel pour faire face à toute situation émergente.

Vendredi, le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a présidé une réunion de haut niveau avec des représentants des États et des territoires de l’Union par vidéoconférence pour examiner l’état de préparation de l’ensemble du spectre des équipements d’oxygène, y compris les ventilateurs, les usines de PSA et d’oxygène, les concentrateurs d’oxygène et bouteilles d’oxygène, pour une gestion rapide et efficace de la pandémie de COVID-19, selon un communiqué publié par le ministère de la Santé.

Les États ont été invités à assurer une utilisation complète et optimale des fonds ECRP-II par le biais d’examens quotidiens et à télécharger les dépenses sur le portail dédié NHM-PMS afin qu’ils soient éligibles à recevoir des fonds supplémentaires pour renforcer les établissements de santé jusqu’au sous-sol. niveau du quartier.

Dans le cadre de l’ECRP-II, des fonds sont également mis à disposition pour l’installation de réservoirs d’oxygène médical liquide (OMT) et de systèmes de gazoducs médicaux (MGPS). Les États sont tenus de rendre ces installations opérationnelles et d’obtenir une approbation de la Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO) en ce qui concerne les réservoirs LMO, selon le communiqué.

Bhushan a exhorté les États à commander les usines de PSA en cours de mise en place à partir des fonds des États et des fonds CSR sur le pied de guerre.

Les États ont également été priés de veiller à ce qu’un exercice simulé des usines de PSA soit effectué pour s’assurer que le débit d’oxygène au chevet des patients respecte une pureté adéquate et la pression de sortie recommandée sans fuites.

De plus, les débitmètres doivent rester dans un état fonctionnel, leur a-t-on dit. Les États ont également été exhortés à surveiller l’installation d’usines de PSA dans les hôpitaux privés ainsi que dans les écoles de médecine.

Le secrétaire à la Santé de l’Union a souligné que les États doivent s’assurer que les ventilateurs livrés sont rapidement installés et mis en service dans les établissements de santé de terrain désignés, selon le communiqué.

Ils ont été invités à combler les écarts importants qui continuent d’exister entre le nombre de ventilateurs livrés et installés, à fournir les coordonnées du destinataire des hôpitaux pour les besoins en ventilateurs supplémentaires et à accélérer la délivrance des certificats d’acceptation finale pour les ventilateurs installés.

Il a en outre été rappelé aux États d’accélérer le processus de finalisation des contrats de maintenance avec les constructeurs. Il leur a également été conseillé de déposer toute plainte liée aux ventilateurs dans le système de gestion des plaintes en ligne, qui a été lancé le 30 août de l’année dernière, selon le communiqué.

Il a été souligné que le ministère de la Santé de l’Union a lancé le programme national de gestion de l’oxygène à partir du 22 décembre. Les États doivent s’assurer que la formation technique des opérateurs est terminée.

Plus de 1 600 candidats ont rejoint le programme de formation couvrant 738 districts. Un programme de formation PSA en ligne est également mis en œuvre par la Direction générale de la formation (DGT) à travers 24 centres régionaux à travers le pays.

Les États ont également été invités à assurer un stock tampon adéquat de médicaments et à mettre à jour les détails du stock tampon des hôpitaux publics et des facultés de médecine sur le portail du système de gestion de la distribution des médicaments et des vaccins (DVDMS).

Les États et territoires de l’Union qui n’ont pas gelé leurs besoins de tampons en médicaments sur le portail DVDMS ont été invités à les mettre à jour en temps opportun, ainsi que les détails des stocks disponibles et des bons de commande passés, selon le communiqué.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.