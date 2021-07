Veiller à ce que les lois du travail ne surchargent pas les emplois

in

Alors que le secteur des services continuera, dans l’ensemble, d’offrir des possibilités d’emploi, tant pour les cols blancs que pour les cols bleus, l’embauche dans le secteur manufacturier ralentit fortement.

Cette nouvelle masse salariale, comme le montrent les abonnements EPFO, a plongé à 5,73 lakh en mai, le pire depuis environ un an, est décevante. Ils suggèrent que la deuxième vague de la pandémie a peut-être causé de graves dommages au marché du travail. Les ajouts à la masse salariale ont eu tendance à baisser, passant de 8,83 lakh en janvier à 8,07 lakh en février et à 7,16 lakh en mars. Même si ces données sont sujettes à des incohérences, il est un fait que les tendances d’embauche dans les grandes sociétés cotées du pays n’ont pas été trop encourageantes.

Les coûts salariaux des entreprises de l’ESB 500 au cours de l’exercice 21 n’ont augmenté que de 4,6%, pour atteindre 2,3 lakh crore, un montant beaucoup plus faible que la croissance de 9% signalée au cours de l’exercice 20, selon une étude de Jefferies. Les nouveaux recrutements, semble-t-il, ont été limités, sauf dans des secteurs tels que l’informatique, les banques et la santé ; Les embauches chez TCS par exemple ont bondi de 9%, alors que chez Wipro, elles ont augmenté de 7%. Certes, plusieurs grands secteurs tels que l’hôtellerie, l’aviation, les médias et le divertissement et le commerce de détail ont connu des baisses pour des raisons évidentes, mais ces segments représentent environ 1 % de la base des coûts des employés.

Alors que le secteur des services continuera, dans l’ensemble, d’offrir des possibilités d’emploi, tant pour les cols blancs que pour les cols bleus, l’embauche dans le secteur manufacturier ralentit fortement. Une analyse du Centre de données et d’analyse économiques (CEDA) – basée sur la série chronologique mensuelle CMIE – a montré que l’emploi dans le secteur manufacturier au cours de l’exercice 21 était près de la moitié de ce qu’il était il y a cinq ans. Certes, l’automatisation joue un rôle dans la réduction des effectifs dans les usines, mais, dans le même temps, les directions hésitent à augmenter les effectifs, au-delà du strict minimum, car cela augmente les coûts. Dans ce contexte, il est important que le gouvernement s’assure que les coûts des unités de fabrication n’augmentent pas de façon déraisonnable suite à l’imposition de salaires minimums pour les travailleurs.

Le nouveau comité de détermination du plancher, qui s’est réuni pour la première fois le mois dernier, doit garder à l’esprit qu’un niveau très élevé ne ferait que dissuader les entreprises d’augmenter leurs effectifs. L’objectif est d’étendre la protection du salaire minimum à tous les travailleurs, et de cibler en particulier les travailleurs les plus vulnérables en bas de l’échelon ; actuellement, environ 40 % de la main-d’œuvre du pays, essentiellement celle qui travaille dans des secteurs tels que l’exploitation minière, est éligible au salaire minimum. Même s’il s’efforce d’encadrer les règles des lois du travail modifiées, le gouvernement doit veiller à équilibrer les intérêts des travailleurs avec l’objectif d’encourager la création d’emplois. Par exemple, les demandes de révision de la définition modifiée des salaires – qui plafonne les allocations à 50 % – devraient être prises en considération.

Les nouveaux codes du travail ont introduit de bonnes normes, en particulier en ce qui concerne la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la sécurité sociale pour les travailleurs de l’industrie du spectacle. Encore une fois, le seuil pour qu’un établissement puisse licencier ou licencier des travailleurs sans l’autorisation du gouvernement a été relevé de 100 à 300 travailleurs. Étant donné que le travail est un sujet concurrent, les gouvernements des États sont habilités à assouplir davantage les lois et certains, comme le Rajasthan, ont pris les devants. Le fait est qu’aucune loi ne devrait être trop onéreuse pour les établissements industriels ; par exemple, ils doivent avoir la possibilité d’embaucher sur une base contractuelle ou à durée déterminée tant que les conditions de travail sont bonnes. Faire pression sur les entreprises pour qu’elles se conforment à trop de conditions ne fera que les rendre plus réticentes à embaucher.

