Vein.fm (fka Vein) annonce un nouvel album et partage une nouvelle chanson « The Killing Womb »: Écoutez

Vein.fm, le groupe de metalcore de Boston anciennement connu sous le nom de Vein, a annoncé un nouvel album. Il s’intitule This World Is Going to Ruin You et devrait sortir le 4 mars via Closed Casket Activities. Le groupe a également partagé le single « The Killing Womb » avec un clip réalisé par Max Moore. Découvrez-le ci-dessous.

This World Is Going to Ruin You s’étend sur 12 pistes au total. Le LP a été produit par Will Putney et présente des apparitions de Geoff Rickly de jeudi, Jeff Smith de Jeromes Dream et BONES.

Le premier album de Vein.fm, Errorzone, est sorti il ​​y a quatre ans. Voyez où il a atterri sur la liste de Pitchfork « Les meilleurs albums de métal de 2018 ».

Contenu

Le monde va vous ruiner :

01 Bienvenue à la maison

02 L’utérus meurtrier

03 contre le Wyoming

04 La peur dans la non-fiction

05 Lumières éteintes

06 Où que vous soyez

07 Magazine Plage

08 Conception intérieure

09 Nuit d’enfer

dix Orgie à la morgue

11 Vague

12 Son des funérailles