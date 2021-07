Vela Games décroche 17,3 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement de série A

Le développeur de jeux Vela a réalisé un investissement de 17,3 millions de dollars dans le cadre de son cycle de financement de série A.

Le studio a vu une injection de fonds dirigée par Novator, tandis qu’Ubisoft et London Venture Partners ont également versé de l’argent. Cet investissement permettra apparemment à Vela de réaliser son premier jeu, baptisé Project-V. Il s’agit d’une expérience de coopération en ligne multijoueur, quelque chose que le développeur a inventé comme le genre MOCO (pour une raison quelconque).

Project-V est actuellement dans une phase de développement pré-alpha après que le studio a lancé un playtest public pour le titre plus tôt cette année.

La nouvelle de ce financement de série A fait suite à un investissement de 6,9 ​​millions de dollars par Vela en 2018.

“Notre objectif est élevé dans le but de présenter MOCO au monde et de faire passer les jeux coopératifs au niveau supérieur”, a déclaré le co-fondateur Travis George.

“La réponse des testeurs jusqu’à présent a été incroyablement positive et n’a fait que renforcer notre engagement à développer notre formule de jeu unique, où le jeu d’équipe habile et l’adaptation à l’inattendu sont vraiment récompensés.

« Nous sommes ravis que nos partenaires d’investissement partagent notre passion et notre enthousiasme pour ce que nous créons avec Project-V. Nous avons des plans ambitieux pour le jeu et ce qu’il deviendra, et dans les mois à venir, nous sommes impatients de développer l’équipe Vela et notre communauté de joueurs.

En 2019, nous avons rencontré les cofondateurs de Vela, Travis George, Lisa Newon George et Brian Kaiser, pour discuter des raisons pour lesquelles ces vétérans d’EA et de Riot Games sont partis pour créer leur propre entreprise.

