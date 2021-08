Velas lance un programme de financement de 5 millions de dollars

Comparer

Communiqué de presse : Velas est fier d’annoncer le lancement d’un programme de financement de 5 millions de dollars pour soutenir la croissance de l’écosystème Velas et étendre notre portée dans la nouvelle ère du Web 3.0.

3 août 2021, Zoug, Suisse – Aujourd’hui, Velas annonce le lancement d’un important programme de financement pour des projets basés sur Velas Blockchain, conduisant l’innovation vers la blockchain la plus rapide de la planète, pour un total de 5 millions de dollars.

Velas invite les projets et les développeurs à rejoindre son écosystème de produits faciles à utiliser, transparents et respectueux de la vie privée construits sur la blockchain Velas. Transférez simplement le code Ethereum, ou construisez sur sa chaîne native, pour déployer des applications en quelques minutes.

Pour plus de détails techniques sur le programme de financement Velas, cliquez ICI.

Investissements : Que peuvent présenter les participants ?

La taille des investissements peut aller jusqu’à 100 000 $ par projet. Le programme général de subventions est conçu pour financer des projets couvrant un large éventail de sujets, y compris, mais sans s’y limiter :

Produits liés à DeFi et DEX Solutions liées à NFT Jeux et jeux vidéo : y compris éducatifs, AI / VR / AR, crypto gamification, stratégie, objets de collection, jeux de cartes, etc. dApps qui relient la blockchain Velas aux secteurs traditionnels – Banque, Santé, etc. Adoption de dApps qui aident à l’adoption des crypto-monnaies et de la blockchain.

Velas encouragera également activement les développeurs à créer des solutions qui augmentent la décentralisation et la transparence au sein de l’écosystème Velas. Tous les projets seront suivis sur GitHub – les équipes peuvent demander des subventions plus d’une fois, mais doivent terminer avec succès leur projet pré-assigné avant de recevoir un financement supplémentaire.

Critères d’investissement

Intéressé à postuler pour la subvention? Voir les critères d’investissement ci-dessous :

Objectif(s) et portée du projet, ainsi qu’un résumé de la façon dont le fonds sera utilisé Plan d’affaires / livre blanc Caractéristiques techniques et proposition de valeur Un résumé et une présentation Contexte et expérience de l’équipe Aller au plan de stratégie de marché et acquisition d’utilisateurs Le projet, les échéanciers, les livrables spécifiques à chaque étape et les efforts estimés pour répondre aux plans fournis. Comment le projet profite à l’écosystème Velas Montant du financement demandé et mode de paiement Le projet ou produit/service doit être construit sur la blockchain Velas Tout le code doit être open source et ne doit pas dépendre d’un logiciel source fermé pour une fonctionnalité complète.

Velas prend très au sérieux le respect des licences et du droit d’auteur. L’utilisation du travail d’autrui sans attribution ou indiquant que le travail n’est pas original entraînera la résiliation immédiate. Les utilisateurs doivent contacter Velas avant l’expédition s’ils ont des questions sur les problèmes de licence.

Bénéfices

Recrutement : Velas aide les startups à embaucher des talents de premier plan.

La mise en réseau : Velas aide les startups à se connecter avec des investisseurs, des fonds et des accélérateurs.

Commercialisation : Candles aide les startups à s’engager dans des échanges clés, à trouver des leaders d’opinion et à créer des campagnes de marketing viral.

Subventions : Velas offre des subventions pour la création de nouveaux outils et projets.

Technique – Les développeurs Velas expérimentés aideront avec l’aspect technique des projets de démarrage.

Enquête : Candles aide les start-up dans toutes les recherches nécessaires avant de se lancer sur le marché pour explorer de nouvelles opportunités.

Demande de bourse Velas

Pour postuler au programme de bourses Velas, remplissez un formulaire de candidature. Les demandes d’équipe doivent être soumises par un représentant du projet, contenant des informations de contact à jour, l’expérience et le portefeuille de tous les membres de l’équipe qui seront impliqués dans le travail sur la tâche. Les formulaires de candidature seront examinés dans les 14 jours ouvrables et les résultats de la sélection seront envoyés à l’adresse e-mail fournie lors de la candidature. Si une proposition est retenue, une communication supplémentaire sera nécessaire pour déterminer les détails spécifiques sur les délais et les calendriers de paiement. La rétroaction se produira tout au long du processus de subvention.

Pour plus d’informations et les questions fréquemment posées, consultez la page de documentation officielle de Candles ici.

Velas est fier d’accueillir de nouveaux projets, produits et services innovants et passionnants au sein de la famille Velas, et accueille une expansion massive du cas d’utilisation Velas Blockchain, tirant parti des meilleurs TPS, performances et support pour les développeurs. Le programme de financement Candle aide à faire de Candles Blockchain la chaîne la plus attrayante et la plus puissante de tout le secteur des crypto-monnaies.

Coordonnées des médias

Nom du contact : Shirly Valge

Email du contact: [correo electrónico protegido]