Velasco Carballo : "Le VAR va évoluer"

Carlos Velasco Carballo, président de la Comité Technique des Arbitres (CTA), indiqué dans la présentation de la saison arbitrale 2021-2022 que «le VAR va évoluer“. Lors de la présentation il était accompagné d’anciens collégiaux Carlos Clos Gomez, directeur du projet VAR et Alberto Undiano Mallenco.

“Le VAR va évoluer, je n’en doute pas. Cela prend très peu de temps” a déclaré l’ancien collégial madrilène. ” Je voudrais que le VAR aide de plus en plus le football mais ne lui enlève jamais l’essence. Mon souhait est de garder la technologie à une distance qui ne lui permet pas d’enlever cette essence au football“, le désir.

Clos Gomez, Directeur du Projet VAR, toujours accompagné de vidéos explicatives, expliqué comment fonctionnait l’outil vidéo des arbitres la saison dernière et les objectifs de la nouvelle campagne 2021-22. “Le VAR n’interviendra qu’en cas d’erreurs claires et manifestes. Pour nous, la « loi de l’interférence minimale prévaut, profit maximum ‘. Le VAR entrera de manière fiable, cohérente et uniforme dans ses décisions afin de réduire les erreurs. Malgré cela, l’arbitre est la plus haute autorité sur le terrain“, a déclaré Clos Gómez.

Les Aragonais ont également eu un impact aux pénalités car “depuis l’entrée de la VAR le nombre de pénalités sanctionnées a augmenté“.” Le VAR a servi à détecter des actions qui étaient auparavant très difficiles à voir pour l’arbitre. Pour cette saison, il a été insisté pour ne pas sanctionner les contacts mineurs. La sanction doit correspondre à une action claire et évidente” a-t-il ajouté. De la même manière, Clos Gomez, il a de nouveau utilisé des vidéos de la saison dernière pour étayer sa présentation sur infractions punissables comme une faute, et leur avertissement correspondant auquel cas il fallait, sur le respect du groupe d’arbitrage.

Dans le cas d infractions sur le terrain, il n’y aura qu’une mise à jour des règles du jeu. Le le gardien ne peut pas lever le ballon avec son pied pour qu’un coéquipier le renvoie avec sa tête, cette tentative de contourner la règle 12 Il sera sanctionné d’un jaune et d’un coup franc indirect pour l’adversaire. Velasco Carballo a félicité l’équipe d’arbitrage pour son grand rôle dans les tournois internationaux de cet été et a assuré qu’il avait analysé “plus de 140 vidéos dans le but d’unifier les critères et d’être toutes sur la même longueur d’onde“.

“Le comité d’arbitrage doit être autocritique s’il veut améliorer. Nos aspects d’amélioration continueront d’être l’unification des critères, trouver l’erreur 0 et obtenir plus de respect pour un groupe qui est le plus respectueux du monde du football “, a-t-il claqué. Concernant la VAR, Velasco a déclaré que “la ligne d’intervention est très haute“.” Les interventions ont un peu augmenté. Au cours des saisons passées, nous nous sommes reprochés d’avoir peut-être dû intervenir autrement. Entre passer ou échouer, préférer rester court, c’est la philosophie“, a-t-il assuré.

Le président du CTA a également confirmé qu’il y aura jeudi après-midi une réunion avec les entraîneurs de première et deuxième pour expliquer tout type de doute qu’ils peuvent avoir et clarifier les règles et les critères : « Nous adorons la rencontre avec les entraîneurs, le nous se sentir comme des collègues. On va parler des mains, des tickets, des jaunes ou du VAR. Parlons et écoutons“.” Nous aimerions que vous ressentiez la proximité de l’équipe d’arbitrage et qu’ils sentent qu’ils sont entendus“, un point.

De même, en plus d’avoir cette rencontre avec les entraîneurs, le CTA aura une rencontre avec des narrateurs radio et télévision afin que les informations qui parviennent au ventilateur soient aussi précises que possible. “Nous voulons être la vingt et unième équipe de la compétition, nous voulons que le football nous voie comme ça. Nous aurons des succès et des erreurs, mais je vous demanderais à tous de réduire un peu la tension, cela n’a rien à voir avec l’émotion », a réfléchi Velasco.