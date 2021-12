Velasco et l’énorme engagement de l’équipe

24/12/2021 à 13:47 CET

Jesús Velasco est tombé sur ses pieds dans le vestiaire du Barça et dans toute la section. Après la défaite logique en ‘première’ à Palma avec les deux tiers de l’équipe à peine arrivées de la Coupe du monde, le Barça dépasse toutes les attentes et ne semble pas avoir de plafond.

Classé avec des victoires complètes (six) pour le Final Four des Champions, le champion de la ligue mène le classement avec 31 points et mène par trois à une Viña Albali Valdepeñas qu’il rendra visite le 4 janvier lors du dernier match avant la trêve européenne (avant qu’il ne reçoive mercredi prochain à Ribera Navarra).

Pourtant, Le Barça va profiter de Noël avec la satisfaction d’avoir rempli son devoir après l’importante et travaillée victoire de jeudi avec un retour inscrit sur le terrain de Levante (1-3), avec deux buts de Pito et un de Ferrao. Et que l’équipe n’avait pu s’entraîner qu’un jour où toute l’équipe est repartie avec leurs équipes respectives.

Dídac et Ferrao, jeudi dans la victoire contre Levante

« Avant tout, je soulignerais l’engagement. C’est le mot qui définit notre parti. L’engagement des acteurs dans le projet, avec le club et avec ce que nous essayons d’accomplir. L’équipe a toujours été impatiente, elle a voulu aller de l’avant et c’est ce qu’on a vu, aller gagner avec les armes et malgré les difficultés qu’on a eues, a souligné un Velasco qui est très fier de ses joueurs.

« Le plus important pour un entraîneur, c’est d’avoir l’engagement de ses joueurs et qu’ils croient en ce que nous travaillons même si nous ne pouvons pas le faire beaucoup à cause du calendrier. Après, l’effectif a beaucoup de qualité et ça fait le reste, bien sûr & rdquor;, a reflété l’homme de Tolède.

Jesús Velasco, dans la Ciutat Esportiva avec SPORT

Quant à la possibilité de terminer le premier tour leader pour s’assurer un jour de repos en Coupe d’Espagne entre les quarts et quelques hypothétiques « demi-finales », Velasco a souligné que l’objectif de l’équipe « est maintenant de gagner le prochain match. Nous sommes les mieux placés pour finir la phase régulière en premier et nous allons essayer & rdquor ;.

En ce sens, le Barça atteindrait cet objectif sans avoir à attendre la dernière journée du premier tour au cours de laquelle Jimbee Cartagena sera mesuré après le Championnat d’Europe. s’il gagne ses deux prochains matchs visés contre Aspil Jumpers Ribera Navarra et Viña Albali Valdepeñas. En tout cas, les deux dernières Coupes d’Espagne pour le Barça (2019 et 2020) ont été remportées sans jours de repos puisqu’ils devaient jouer vendredi, samedi et dimanche.