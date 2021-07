Velasco prendra les rênes du Barça

05/07/21 à 19:15 CEST

Il y a 11 ans, Jesús Velasco était sur le point de faire un miracle de dimensions bibliques à Caja Segovia en forçant un cinquième match aux Palau en finale d’une ligue qui a fini par gagner pour la première fois l’équipe dirigée par Marc Carmona à l’époque.

De là, il est passé sur le banc Movistar Inter en 2012, où il a remporté 14 titres avec deux Champions et cinq ligues d’affilée. Et la saison dernière, il était à la tête de l’ACCS français, avec lequel il est tombé face au Barça en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Comme il s’était déjà passé, Le FC Barcelone a officiellement annoncé Velasco comme nouvel entraîneur lundi pour les deux prochaines saisons pour remplacer Andreu Plaza qui part après avoir remporté la ligue contre Levante UD mercredi dernier et avec neuf titres (12 dont la Coupe de Catalogne).

Son “second” sera Sergi Altisent, qui suit trois cours à la tête de la Division d’Honneur, montre encore un échantillon de combien le nouveau Conseil d’Administration veut promouvoir la carrière.

Jesús Velasco veut écrire l’histoire au Barça

| FCB

Le Tolède de 54 ans rencontrera à nouveau Sergio Lozano et Leandro Esquerdinha, qu’il a dirigé dans la Caja Segovia susmentionnée. Il continuera également à diriger un Carlos Ortiz qui sera annoncé ce mardi comme une nouvelle recrue et qu’il a eu sous ses ordres à l’ACCS et à l’Inter entre 2012 et 2019. Et Pito, dont la signature sera officielle mercredi, il formé à l’Inter (2018-19).

Très satisfait

Jesús Velasco était très heureux après avoir signé comme nouvel entraîneur du Barça jusqu’en 2023. “C’est un grand défi pour moi, le Barça est un grand club et il est important de bien savoir comment tout fonctionne pour se situer et orienter le travail dans la bonne direction, aligné avec le projet qui commence & rdquor;, a expliqué le Castillan-Manchego.

“J’ai une philosophie de jeu claire, une méthodologie bien définie et c’est une chance et un avantage d’avoir travaillé avec plusieurs des joueurs que je vais rencontrer & rdquor ;, a-t-il déclaré, faisant référence à Lozano, Ortiz, Pito et un Esquerdinha dont le renouvellement sera annoncé sous peu.

Esquerdinha sera renouvelée sous peu jusqu’en 2022

| JAVI FERRÁNDIZ

“Mon objectif est d’obtenir la meilleure performance de chacun des joueurs. et faire une équipe qui domine. Pour moi, c’est très positif que l’équipe vient de remporter la ligue, car c’est un apport positif et nous devons essayer de profiter de cette inertie pour continuer à gagner & rdquor;, a conclu un responsable Velasco.

Un modèle “découpé”

Les ajustements économiques qui marquent une bonne partie des décisions du nouveau conseil d’administration seront également notés en futsal au niveau de la composition de l’équipe et du budget.

Aicardo quitte le Barça après neuf saisons

| JAVI FERRÁNDIZ

La première chose sera que Jesús Velasco aura une équipe plus courte, puisque les pertes d’Aicardo, Daniel Shiraishi, Ximbinha et d’un Joselito qui jouera en prêt au Betis (il a un contrat jusqu’en 2023) seront couvertes par Carlos Ortiz et Pito. Par conséquent, il y aura moins de joueurs, bien que Bernat Povill appartienne à la première équipe à toutes fins utiles.

Sous forme parallèle, la masse salariale du nouveau Barça sera bien inférieure malgré le fait que Pito sera parmi les mieux payés de l’équipe comme il sied à l’un des meilleurs joueurs de la planète.