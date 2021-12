Vélez égale Patronato dans les adieux de ‘Ricky’ lvarez

04/12/21 à 06:47 CET

. / Buenos Aires

Vélez Sarsfield a fait match nul sans but avec le Patronato de Paraná dans l’un des trois matches qui ont marqué le début de l’avant-dernière journée du tournoi argentin, une nuit marquée par l’abandon de Ricardo ‘Ricky’ lvarez. Le joueur de 33 ans a raccroché les crampons à l’issue de cette rencontre où il s’est entraîné en tant que joueur dans une carrière où il a fait des pas par les Italiens de l’Inter et de la Sampdoria, les Anglais de Sunderland et le Mexicain Atlas. Ce match nul 0-0 semblait également être la dernière présentation de Thiago Almada, puisque Vélez a annoncé avant le match sa vente à Atlanta United, une équipe de la MLS qui quelques minutes plus tard dans un communiqué a démenti le club argentin et a précisé que l’opération n’avait pas encore est terminé et il conserve une priorité d’achat.

Lors d’une autre réunion ce vendredi, Colón a battu l’Atlético Tucumán 3-0, alors que Le centre de Cordoue bat l’Unión 2-0, qui a démissionné de points précieux dans sa carrière pour aller à la Coupe d’Amérique du Sud 2022.

Le tournoi, qui a déjà River Plate comme champion, cherchera ce week-end à sceller les deux dernières places disponibles pour la Copa Libertadores de l’année prochaine et les cinq restantes pour la Sud-américaine. Boca Juniors, qui se rendra samedi à l’Arsenal de Sarandí, a besoin d’une victoire pour garantir son billet, tout comme Estudiantes, qui disputera ce dimanche le classique de La Plata contre Gimnasia.

River Plate, quant à lui, recevra dimanche Défense et Justice pour la dernière fonction locale qui marquera les adieux de Leonardo Ponzio, qui à la fin de l’année raccrochera également ses bottes, en attendant la décision de Marcelo Gallardo pour savoir s’il continuera l’année prochaine en tant qu’entraîneur « millionnaire ». Dans les autres matches, le Racing Club se rendra à Huracán samedi, tandis que dimanche, le classique du jour sera joué par Independiente et San Lorenzo.