Vélez et Mérida AD signent un 0-0 (0-0)

19/09/2021 à 20:04 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Vivar Tellez et qui a affronté le Vélez et à Mérida s’est terminée par un nul sans but entre les deux prétendants. Les Vélez voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Villanovense par un score de 2-0. Du côté des visiteurs, le Mérida AD a récolté une égalité à un contre le Ceuta, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe Veleño était en dix-huitième position, tandis que le Mérida, quant à lui, est sixième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

En deuxième période, les deux Vélez et le Mérida Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Vélez a donné accès à Kaya, Pablo, Nacho et Camacho pour Pedro Ramírez, Ça a donné, Cervera et Balta, Pendant ce temps, il Mérida AD a donné accès à Aitor Pons, José Gaspar et Guille Perero pour Ébouka, Chirri et Emilio Cubo.

Avec ce résultat, le Vélez est laissé avec un point et le Mérida avec cinq points.

Le lendemain le Vélez sera mesuré avec Las Palmas à., tandis que l’équipe de Mérida jouera son match contre les Xerez Deportivo.

Fiche techniqueVélez :Miguel, Álex Portillo, Bocchino, Álvaro Ocaña, Romero, Cervera (Nacho, min.82), Miranda, Zamorano, Balta (Camacho, min.82), Dio (Pablo, min.73) et Pedro Ramirez (Kaya, min. 67)Mérida AD :Javi Montoya, Mario, Bonaque, Álvaro Ramón, Emilio Cubo (Guille Perero, min.79), Rocha, Nacho, Ebuka (Aitor Pons, min.59), Chirri (José Gaspar, min.72), Lolo Plá et HigorStade:Vivar TellezButs:0-0