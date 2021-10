Vélez Sársfield évince provisoirement Boca Juniors de la troisième place

20/10/2021 à 05:50 CEST

Vélez Sarsfield a battu le Central de Córdoba 2-1 mardi et avec 28 points, il a délogé Boca Juniors de la troisième place de la Ligue argentine, emmenée par River Plate au début de la dix-septième journée. Les hommes de Marcelo Gallardo sont en tête du classement avec 36 points, quatre de plus que son rival ce jeudi, Talleres de Córdoba. Vélez, dont le banc est Mauricio Pellegrino, a remporté son sixième match aujourd’hui et attendait ce que Boca fera ce mercredi contre Godoy Cruz.

Après un centre de la droite à la petite surface, le milieu de terrain Federico Mancuello Il a peigné un ballon croisé au premier poteau et a marqué le premier but pour ‘el Fortín’. Alexandre Martinez il a égalisé d’un tir du gaucher après une manœuvre individuelle. En seconde période, Vélez a fait pencher la balance en sa faveur avec une tête de Juan Martin Lucero.

Platense et Rosario Central ont fait match nul 1-1 au stade Ciudad de la province de Buenos Aires. L’Unión de Santa Fé et le Racing Club ont également marqué 1-1 lors du premier match de Fernando Gago sur le banc de l’Académie. Patronato a sauvé l’égalité contre Défense et Justice dans un véritable spectacle de buts qui s’est terminé 3-3.

Ce mercredi, Lanús affrontera San Lorenzo, Arsenal avec Gimnasia de La Plata, Estudiantes avec l’Atlético de Tucumán et Banfield avec Huracán. Jeudi, Argentinos Juniors accueillera Colón, Newell’s accueillera Aldosivi, Independiente accueillera Sarmiento et Talleres de Córdoba accueillera le leader de River Plate.