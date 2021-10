Vélo abandonné vérifié pour les empreintes digitales par les flics dans l’affaire Brian Laundrie

— Un représentant du bureau du shérif de Citrus Co. nous dit : « Pour le moment, notre bureau n’a aucune preuve permettant de croire que ce vélo abandonné est celui de Brian Laundrie. Alors qu’il fait circuler une séquence vidéo fournie par un habitant de Dunnellon, un individu fait du vélo avec des caractéristiques similaires à celles de Laundrie, le vélo de cette séquence n’est clairement pas le même que le vélo abandonné. »

Le représentant nous dit que l’état du vélo n’a pas permis de soulever des empreintes, mais il n’y a aucune preuve actuelle pour le lier à la blanchisserie.

Des flics ont été appelés sur les lieux où un vélo abandonné a été retrouvé à quelques kilomètres de l’endroit où une vidéo de surveillance a été tournée d’un homme qui ressemble à Brian Blanchisserie … TMZ a appris.

Un directeur des ventes de voitures d’occasion nommé Jon à Hernando, FL nous dit qu’il a découvert le vélo près de son magasin – il pense qu’il y a été laissé vendredi soir ou samedi matin. Jon a appelé les flics, qui sont venus sur les lieux et ont pris les empreintes digitales du vélo mardi.

Jon dit que les agents n’ont passé qu’environ 15 minutes sur les lieux, mais lui ont dit que les pourboires de blanchisserie arrivaient assez fréquemment à leur service … et la plupart étaient des impasses.

L’emplacement du vélo est intéressant… vu que nous avons obtenu un vidéo de surveillance tourné dans la région la semaine dernière d’un homme qui ressemblait à Laundrie, faisant du vélo sur une route déserte entourée de broussailles épaisses. Dans la vidéo… vous voyez l’homme lutter pour pédaler sur la route sablonneuse, vêtu d’un très grand sac à dos. La zone où l’homme roulait est à 3 heures de la maison des parents de Laundrie.

Nous devrions dire… la conception des deux vélos semble être différente, mais néanmoins, le vélo abandonné était suffisamment suspect pour que les flics en sortent.

Laundrie est en fuite depuis plus d’un mois maintenant, et il est largement admis qu’il a quelque chose à voir avec le meurtre de sa fiancée, Gabby Petitio. Les autorités disent que Petito était étranglé à mort, et son corps a été laissé dans le désert pendant des semaines avant d’être découvert.

