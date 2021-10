Vélo (ou marche, ou voiture, ou jetpack) à Walmart pour économiser sur Riders Republic

Riders Republic, semi-successeur d’Ubisoft’s Steep, est sorti aujourd’hui et vous pouvez obtenir le jeu à un prix réduit via Walmart. Vous pourrez faire du vélo, planer dans les airs et probablement en éliminer tout un tas, tout en ayant 10 $ supplémentaires dans votre poche à dépenser pour les bandages virtuels dont vous aurez besoin.

Grâce à la livraison ou au retrait en magasin, vous pouvez obtenir Riders Republic pour 50 $ dans les trois versions de vente au détail – PS5, PS4 et Xbox. La version Xbox prend en charge Smart Delivery, et la version PS4 inclut une mise à niveau PS5 gratuite, c’est donc en fait la meilleure version à acheter par rapport à la version PS5 uniquement.

Si vous voulez la version numérique pour une remise, elle est disponible chez Newegg pour 10 % de réduction avec le code promo EMCHESA22. Cela revient à environ 54 $, donc c’est un peu plus cher que d’acheter le disque, et comme les jeux PlayStation numériques ne sont disponibles que via le PlayStation Store, vous ne pouvez obtenir cette offre que sur Xbox.

Riders Republic est disponible dès maintenant et prend en charge le jeu croisé et la progression croisée, ainsi que le jeu entre générations. Quel que soit l’endroit où vos amis jouent au jeu, vous pourrez faire la course et faire des cascades ensemble.

