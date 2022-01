Veloce remplace le pilote de réserve Williams Jamie Chadwick dans l’équipe de la série Extreme E

Veloce Racing a remplacé Jamie Chadwick par Christine Giampaoli Zonca pour sa campagne Extreme E 2022.

Parallèlement à sa quête finalement fructueuse pour conserver son titre de la W Series, Chadwick s’est inscrite pour conduire pour Veloce Racing lors de la première saison Extreme E en 2021.

Cependant, les deux séries s’affrontant parfois et ses tâches de la série W étant prioritaires, elle n’a pas pu participer à chaque tour avec Emma Gilmour à deux reprises pour la remplacer.

Il a maintenant été annoncé qu’elle a été remplacée définitivement pour la campagne 2022, l’équipe signant Giampaoli Zonca, qui a piloté dans la série pour Xite Energy Racing en 2021.

« J’ai beaucoup appris l’année dernière et je pense que c’est important pour la deuxième saison d’Extreme E », a-t-elle déclaré.

« Avec l’équipe, je pense que nous pouvons réaliser de grandes choses et nous viserons certainement des podiums et plus encore ! »

Nous sommes ravis d’annoncer @christine_gz dans le cadre de notre gamme Extreme E pour 2022 ! Bienvenue dans la famille Veloce, Christine ! Allons-y sauvage 🤙#vivaveloce pic.twitter.com/847BQ4U34M – Veloce Racing (@Veloce_Racing) 6 janvier 2022

Alors que son équipe l’année dernière a terminé en bas du classement, elle a parfois impressionné, étant souvent plus rapide que son coéquipier avec qui elle partageait la voiture, Oliver Bennett.

Cependant, avec Xite Energy quittant la série à la fin de la campagne inaugurale, elle s’est retrouvée sans siège, et Veloce n’a pas mis longtemps à la reprendre, sentant qu’elle se démarquait par ses performances.

« Avec une très courte pause entre la saison un et deux, nous n’avons pas reculé pour nous assurer de démarrer 2022 du bon pied et Christine GZ s’est démarquée en tant que pilote au-dessus de tous les autres, qui avec un kilométrage très limité, a fait très impressionnant car ainsi que des progrès rapides en 2021 », a déclaré le directeur de l’équipe Rupert Svendsen-Cook.

« Pour nous, le talent de Christine est certain, et nous nous engageons à maximiser son potentiel grâce à un développement ultérieur afin de nous assurer de capitaliser sur cela pour notre succès commun.

On ne sait pas encore quel pilote masculin sera son partenaire la saison prochaine, mais Lance Woolridge, qui a piloté pour l’équipe lors de la dernière manche de 2021 en remplacement de Stéphane Sarrazinis, serait le favori.

Quant à Chadwick, le Williams pilote de développement n’a pas l’intention de revenir à la série W pour la saison 2022 et a exprimé son intérêt à trouver un siège dans une catégorie monoplace plus haut dans l’échelle.