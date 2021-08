Velocidad de vértigo con este MacBook Pro que es una ganga

in

Hoy en día, raro es el hogar donde no encontramos un ordenador portátil, ya sea para trabajar, estudiar o simplemente para realizar ciertas tareas de navegación por Internet, ver vídeos, series o películas y gestionar varios documentos. En este caso, casi cualquier equipo de gama media baja nos servirá para poder realizar todo este tipo de tareas. Ahora bien, cuando el portátil se convierte en nuestra herramienta de trabajo, la cosa cambia. En ese caso, debemos elegir un equipo que nos ofrezca un gran rendimiento y las mejores garantías de durabilidad. Por lo tanto, no hay duda que elegir un Apple MacBook es una gran elección, sobre todo si lo podemos conseguir con una interesante oferta como la que os mostramos a continuación por el MacBook Pro et Amazon.

La version en oferta del portátil de Apple es la impulsada con el puce M1 del propio fabricante y pantalla de 13,3 pulgadas y brillo de 500 nits. En equipo con 8 Go de mémoire RAM y unidad de estado sólido o SSD de 256 Go de capacidad para poder guardar todos nuestros archivos, fotos o vídeos y acceder a ellos de la forma más rápida posible.

Máximo rendimiento en todo tipo de tareas

Cette puce M1 d’Apple a été conçue pour les États-Unis de Cupertino pour le maximum de rendu tant à la CPU qu’à la GPU, ainsi qu’à l’apprentissage automatique. Esta CPU cuenta con ocho núcleos capacités de ofrecer un gran rendimiento en el momento de realizar tareas complejas o multitarea, mientras que la GPU permite acelerar al máximo los juegos y aplicaciones más exigentes.

Por si fuera poco, este Apple MacBook Pro cuenta con un système de réfrigération activé capaz de mantener el equipo siempre en la temperatura ideal para ofrecer su máximo rendimiento y evitar cualquier tipo de sobrecalentamiento que pueda llegar a dañar algún componente. Par conséquent, vous avez également la caméra FaceTime HD avec le processus de traitement de l’image avancé pour le consommateur d’images beaucoup plus nítidas en las videollamadas.

Otro detalle important es que está equipado con una batería de gran capacidad con la que es posible hacer un uso de este portátil de hasta 20 heures sin tener que ponerlo a cargar. Por lo tanto, podremos estar incluso dos jornadas de trabajo sin tener que preocuparnos de encontrar un enchufe.

Apple MacBook Pro ahora rebajado en Amazon

El precio oficial para este Apple MacBook Pro avec la configuration que acabamos de mencionar es de 1449 euros, pero tal y como ya os adelantábamos, Amazon ha aplicado un interesante descuento sobre este modelo. En concreto, el porcentaje aplicado es del 19%, lo que supone un ahorro de unos 275 euros, cantidad que tendremos que dejar de pagar si realizamos el pedido antes de que finalice la oferta.

Set trata de un producto vendido y enviado por el propio Amazon que ofrece un plazo de entrega de unos 3 jours y con envío gratis para los clientes suscritos al servicio Amazon Prime.