Velocity Invitational : Retour vers le futur à Laguna Seca

Le Velocity Invitational a clôturé son événement inaugural dimanche dernier, concluant un week-end de trois jours bien rempli de courses vintage, d’expositions spéciales, de nourriture et de vin au WeatherTech Raceway Laguna Seca.

Du 12 au 14 novembre, plus de 10 000 personnes ont assisté au Velocity Invitational tout au long du week-end prolongé, ainsi que le livestream de l’événement (ci-dessous) partagé avec plus de 600 000 téléspectateurs sur YouTube (syndicaté par Goodwood Road & Racing) et d’autres plateformes de streaming.

Parmi les centaines de voitures de course emblématiques, figuraient trois Ferrari 250 GTO, six Porsche 917 et une rare apparition sur piste de l’une des six Mercedes 300 SLR survivantes.

Le Velocity Invitational s’est également associé à l’équipe de Formule 1 McLaren Racing pour des démonstrations de certaines des voitures de course historiques les plus importantes de l’équipe, notamment les McLarens MP4-26 2011 et MP4-27 2012 qui ont apporté de nombreuses victoires à Lewis Hamilton et Jenson Button.

Le double champion du monde de Formule 1 a également assisté à l’événement, où il a piloté son MP4/13A vainqueur du Grand Prix d’Australie 1998 autour de Laguna Seca et a emmené les spectateurs faire des tours de démonstration dans le MP4/98T biplace. Comme surprise dimanche, la star de l’IndyCar Pato O’Ward a conduit la célèbre McLaren de Häkkinen, ce qui en fait sa première fois au volant d’une voiture de Formule 1.

Jeff O’Neill : Seul événement au monde qui combine le meilleur de la gastronomie, du vin et des sports mécaniques

Sept des huit voitures de course Ford GT LM GTE Pro ont effectué des tours de démonstration à pleine vitesse, marquant la première réunion des voitures de course Ford LM GTE Pro, cinq ans après la victoire historique de 2016 aux 24 Heures du Mans. Le PDG de Ford, Jim Farley, était également en piste tout au long du week-end au volant de la Ford GT Mk. II, en plus de piloter ses propres voitures anciennes personnelles dans plusieurs classes. Henry Ford III a également fait une apparition à l’événement.

« Nous avons créé Velocity Invitational pour présenter à une nouvelle génération de passionnés un passe-temps auquel bon nombre d’entre nous sont impliqués depuis des décennies », a déclaré Jeff O’Neill, fondateur de l’événement.

« C’est le seul événement au monde qui combine le meilleur de la gastronomie, du vin et du sport automobile. Nous avons été submergés par la réponse positive de la communauté et avons hâte de voir ce que l’avenir nous réserve.

La nature familiale de l’événement a permis de divertir les participants de tous âges. Le pavillon Taylor Farms Sip & Savour du salon a également fourni une plaque tournante à plus de 50 vendeurs locaux pour proposer des plats, des cocktails exclusifs et des dégustations de vins de marques telles que Robert Hall, Rombauer Vineyards, Langtry Farms et Ryder Estate.

L’événement comprenait également « le débat et la vente aux enchères sur l’avenir du sport automobile » jeudi soir, avec des conférences de personnalités de l’automobile, notamment le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, et le PDG de Ford, Jim Farley.