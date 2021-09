Vélos chers, hôtels de luxe et plages : le « gourou du yoga » Anand Giri, principal accusé de la mort de Mahant, est connu pour être à la hauteur

in

Alors même que le président d’Akhil Bharatiya Akhara Parishad, Mahant Narendra Giri, a été inhumé mercredi à Baghambari Math à Prayagraj, son disciple Anand Giri a continué d’être à l’honneur, désormais accusé de complicité présumée de suicide du premier.

Il y a deux jours, Narendra Giri a été retrouvé pendu dans sa chambre au Baghambari Math. La police a également trouvé une prétendue note de suicide manuscrite dans laquelle le voyant blâmait Anand Giri et deux autres personnes pour sa mort. Mercredi, la police de Prayagraj a arrêté Anand Giri et Adhya Prasad Tiwari, un autre disciple de Narendra Giri, après les avoir longuement interrogés.

Dans la lettre, le Mahant a également accusé Anand Giri de détournement de fonds. Le mahant aurait fait expulser Anand Giri de l’akhara de Niranjani à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait contrevenu aux traditions de l’akhara en restant en contact avec sa famille.

Anand Giri, 38 ans, prêtre du temple Bade Hanuman à Prayagraj, qui se décrit comme « gourou du yoga » et « chef spirituel », est connu pour être à la hauteur. Son style de vie non ascétique a été mis en évidence après que des photos de lui conduisant des voitures et des vélos de luxe et profitant d’un style de vie luxueux dans des hôtels de luxe et des plages aient commencé à faire le tour des réseaux sociaux après la mort de Mahant.

En mai 2019, Anand Giri a été arrêté par la police de Sydney et traduit devant un tribunal australien dans le cadre des affaires déposées contre lui par deux femmes en 2016 et 2018 pour comportement inapproprié. Cependant, il a ensuite été acquitté par le tribunal.

Né dans une famille d’agriculteurs de la classe moyenne inférieure à Bhilwada, Rajasthan, Anand Giri est connu pour avoir quitté sa maison à 12 ans et rejoint un gurukul à Haridwar. Plus tard, il est venu à Baghambari Math et est devenu un disciple de Narendra Giri, le mahant de Bare Hanuman Mandir, qui l’a intronisé dans son Niranjani Akhara.

Au fil des ans, Anand Giri est devenu le «disciple préféré» de Mahant et a également été considéré comme son héritier présomptif. Son ascension rapide dans les mathématiques et l’akhara et son style de vie luxueux ont soulevé plusieurs sourcils, mais Mahant a continué à le soutenir.

Mais leur relation a commencé à se dégrader plus tôt cette année après qu’Anand Giri a commencé à accuser son mentor de fraude dans la vente présumée de terres appartenant à l’akhara.

L’akhara aurait en sa possession des hectares de terres non seulement à Prayagraj et dans les districts voisins, mais aussi à Haridwar, au Maharashtra, au Gujarat et au Rajasthan.

Plus tard, certaines personnes ont réussi à appeler à la trêve et Anand Giri a formellement demandé pardon à Narendra Giri et au Panch Parmeshwar du Shri Panchayati Akhara Niranjani.

Narendra Giri lui avait alors pardonné et avait également levé l’interdiction d’entrer dans le temple de Bade Hanuman et le Baghambari Mutt qui lui avait été imposée au moment de l’expulsion.

