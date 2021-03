Vélos Peloton: un chauffeur-livreur pour être la personne la plus populaire de la pandémie

Lorsque Marion Eason fait son travail, les clients la traitent comme une mini-célébrité. Elle s’arrête dans sa camionnette et ils se précipitent sur leur pelouse pour la saluer, prenant des photos et lui offrant des câlins. C’est ce qui lui manque le plus en tant que livreuse Peloton. Ce n’est pas aussi intime de configurer ce vélo lorsque vous pratiquez la distanciation sociale.

Eason dit que le travail ne ressemble à aucun autre dans l’industrie du courrier: la société d’exercice maintient une flotte de personnes dans son personnel qui sont spécifiquement formées dans l’art de décharger et d’assembler ces vélos stationnaires. Alors que Peloton est devenu une véritable institution de fitness pendant la pandémie – et que les ventes continuent d’augmenter alors que les gymnases restent fermés – elle déplore de ne pas pouvoir se rapprocher de ses rendez-vous dans toute la région des trois États.

Peloton est l’une des réussites commerciales sans équivoque de la pandémie. La société, qui a annoncé en novembre une croissance ahurissante de 232% de ses ventes au premier trimestre de 2020, a quadruplé en valeur au cours de l’année dernière et a provoqué une série de pénuries en raison d’une demande accrue. Au début des verrouillages au printemps dernier, Eason se souvient de périodes où il avait l’impression que les routes étaient remplies exclusivement de camions Peloton et Amazon – un signe terrible des temps. En tant que marque, Peloton se concentre singulièrement sur la démocratisation du fitness et des ondes positives, qui est l’une des principales préoccupations d’Eason. Comment peut-elle assurer sa sécurité et celle de ses clients tout en gardant le processus d’assemblage léger, amusant et sans anxiété?

Bien sûr, ce sont les aspects du travail qui revigorent Eason. À un moment où nous redoutons tous les courses de routine, la vue d’une camionnette Peloton est l’une des rares choses auxquelles les gens peuvent s’attendre. Elle reçoit plus de gratitude que jamais et a récemment obtenu une promotion qui consiste à embaucher et à former une flotte de spécialistes lorsqu’elle n’est pas elle-même sur le terrain. Nous avons parlé de cela, de ce que c’est que de parler à quelqu’un du processus de configuration de Peloton par téléphone et de la façon dont elle a géré sa propre appréhension une fois que Covid-19 est devenu une réalité en Amérique. Une transcription de notre conversation, légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté, suit.

En mars dernier, lorsque la pandémie est devenue une réalité, quand est-elle arrivée au Peloton? Quand avez-vous réalisé que cela allait changer votre façon de travailler pendant un moment?

C’était simplement: «Comment pouvons-nous encore offrir une expérience formidable d’une manière différente, d’une manière sûre pour le livreur et le client?» Nous étions en communication constante avec qui nous livrions. Il suffit de les informer de ce qui se passera à notre arrivée et de leur demander s’ils voulaient que nous fassions quelque chose de spécifique pour les garder à l’aise. Maintenant, quand nous entrons dans une maison, nous portons nos masques, nos gants et nos couvre-pieds. Mais cela dépend aussi des outils que nous utilisons. Lorsque nous utilisons des outils pour installer les vélos, nous ne les laissons pas toucher le sol lorsque nous les déposons.

« Nous faisons une version de livraison où nous passons 15 à 20 minutes maximum chez eux »

En ce moment, avec le nombre de pics de virus, nous faisons une version de livraison où nous passons 15 à 20 minutes maximum chez eux. Nous le connectons simplement au wifi et nous nous assurons que tout est opérationnel. Après notre sortie, nous montons dans la camionnette et nous leur expliquons toutes leurs questions. Même au milieu de tout cela, nous ne les laissons pas en suspens.

Est-il difficile d’entraîner quelqu’un à installer un vélo par téléphone depuis la voiture? Est-ce quelque chose que vous aviez besoin d’apprendre?

Parce que je le fais depuis deux ans, je connais ce vélo comme le dos de ma main. Je n’ai pas eu à apprendre à faire ça. Le problème était plus simplement de trouver des moyens de leur offrir la même expérience au téléphone. Nous ne pouvons pas être de près ou les voir monter sur le vélo. Au lieu de cela, certains d’entre eux commenceront un cours pendant qu’ils sont en communication avec nous.

Avez-vous reçu des demandes uniques au cours de cette année?

Définitivement. J’avais des clients qui étaient désolés d’avoir fait ces demandes. Nous leur assurons toujours que nous comprenons parfaitement et que leur sécurité est la priorité. J’avais un gars dont la femme ne voulait pas venir me rencontrer. Il a dit: «Je sais que cela semble fou, mais nous venons d’avoir un nouveau-né. Y a-t-il une chance que vous puissiez simplement installer le vélo dans le garage? Je vais demander à quelqu’un de m’aider à le faire entrer. C’était au début où personne ne savait ce qui se passait. J’ai vu qu’il s’est allumé quand on lui a dit que ce n’était pas un problème. C’est encore fou maintenant, mais à l’époque, les gens étaient beaucoup plus nerveux.

Au début, étiez-vous nerveux à l’idée de livrer des vélos?

Je mentirais si je disais que je n’étais pas du tout anxieuse. Je crois que nous étions tous anxieux. Mais chaque jour, lorsque nous sommes entrés dans notre travail, Peloton avait de nouvelles stratégies pour assurer notre sécurité. C’est ce qui m’a fait me sentir à l’aise.

Et aussi, une partie de moi pensait à quel point nous étions parmi les seules personnes à basculer et reculer en mars [2020]. Vous vouliez apporter un peu de joie à quelqu’un. Savoir que nous nous présentions avec un vélo et que nous interagissions rapidement, cela a fait la différence. Cela m’a aidé à me réconforter.

Quelles sont certaines des choses que vous avez découpées dans l’assemblage?

«Ils veulent prendre des photos avec nous. C’est comme si nous étions comme des mini-célébrités. »

C’était la proximité de notre processus, et cela a été difficile pour nous, car nous sommes assez proches de nos clients. Nous sommes habitués à ce qu’ils courent vers nous dehors quand nous nous présentons. Ils veulent prendre des photos avec nous. C’est comme si nous étions comme des mini-célébrités. Nous sommes très sensibles avec eux. Nous avons donc dû retirer cela. Certains clients veulent toujours prendre une photo avec nous avec nos masques, nous essayons donc de les adapter au mieux de nos capacités dès maintenant.

On a l’impression que tout le monde a acheté un Peloton pendant la pandémie. C’est devenu l’une des grandes tendances de Covid. Quand avez-vous remarqué une augmentation de vos commandes de livraison?

Je dirais définitivement en mars. C’est à ce moment que vous avez pu voir qu’il y avait plus de fourgonnettes Peloton sur la route. L’une des blagues courantes en mars et avril était qu’il n’y avait que des fourgonnettes Peloton et Amazon qui circulaient.

À partir de vos conversations avec les clients, avez-vous commencé à voir des gens exprimer des motivations différentes pour obtenir des Pelotons que celles que vous aviez entendues en 2019, avant Covid?

J’ai entendu d’autres raisons liées à la pandémie. Pendant ce temps d’arrêt, les gens ne faisaient que tout réévaluer. J’ai entendu des clients dire des choses comme: «Je ne savais pas combien je payais pour un abonnement à une salle de sport.»

Avez-vous envie d’un moment où vous n’aurez plus à vous soucier de Covid lorsque vous installez un Peloton pour quelqu’un?

Oui, car c’est la partie de mon travail qui est la plus gratifiante. Ce n’est pas que je ne ressens plus la même chose maintenant. Mais nous sommes tous dans ces masques et certaines personnes sont mal à l’aise. J’aspire à ce jour où nous pourrons être de retour avec nos membres comme nous l’étions auparavant, être chez nos clients et suivre notre processus de livraison complet. Je pense que nous attendons tous ce jour.