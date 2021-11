Velshi se fâche contre GA Sec. d’État condamnant Stacey Abrams

Lors de son émission de samedi sur MSNBC, Ali Velshi a été complètement confus par l’affirmation du secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger selon laquelle les théories du complot électoral volées par Stacey Abrams n’étaient pas différentes de celles de Donald Trump. Après tout, la suppression des électeurs, contrairement à la fraude, était une préoccupation légitime.

Raffensperger était sur le point de promouvoir son nouveau livre et après avoir parlé de Trump et de 2020, Velshi s’est demandé pourquoi il n’était pas un grand fan d’Abrams. Velshi pensait que les deux devraient être dans la même équipe :

Dans cette lutte actuelle, la lutte pour l’intégrité pour les élections. La lutte pour la démocratie. La lutte dans laquelle tous ceux qui ont le droit constitutionnel de voter devraient voter sans entrave. Il me semble que vous et Stacey Abrams êtes du même côté. Dans ce combat, n’êtes-vous pas plus proche d’elle que vous ne l’êtes, par exemple, pour beaucoup, que beaucoup de républicains qui ne vous soutiennent pas en ce moment, y compris la voiture clown de l’ex-président ?

Raffensperger a complètement rejeté la rotation de Velshi. « Non, pas du tout. Si vous regardez vraiment ce que Stacey Abrams a fait, elle a perdu l’État de Géorgie en 2018 par 55 000 voix. Elle a remis en cause la légitimité de nos élections », a-t-il rappelé. « Elle a ensuite mis la table, avec d’autres dirigeants, des dirigeants démocrates nationaux qui ont soutenu Stacey Abrams dans son grand mensonge et mis la table pour le président Trump, puis juste pour l’accélérer et passer au niveau supérieur. »

Après que Raffensperger ait exhorté les deux partis à se battre pour gagner les élections, mais à perdre avec honneur, un Velshi incrédule a demandé : ne joue pas en sa faveur. Cela ne peut pas être, vous ne pouvez pas, cela ne peut pas être des équivalences pour vous.

Raffensperger a de nouveau dû fournir à Velshi quelques faits de base, « mais il n’y a pas eu de suppression des électeurs. Dans sa course, nous avons eu 4 millions de personnes qui se sont présentées pour la course du gouverneur. C’est près d’un million de plus que jamais. Nous avons eu un nombre record de personnes inscrites, un taux de participation record, il n’y a eu aucune suppression d’électeurs. Donc, tout était inventé.

Velshi a triplé, affirmant: « Il y a une distinction entre mentir sur la fraude électorale et discuter si des États comme la Géorgie, des États comme le Texas et d’autres rendent la tâche difficile aux personnes qui ont un droit constitutionnel de vote, n’est-ce pas? »

Encore une fois, Raffensperger a dû corriger le bilan et en citant le vote anticipé et le vote par correspondance, il a montré à quel point il est facile de voter en Géorgie. Pas que Velshi se soucie des faits. « Vous ne pensez pas pouvoir faire des choses en Géorgie pour améliorer l’accès des gens au vote ? Que vous pouvez en faire un meilleur système de vote », a insisté Velshi.

Forcé de se répéter, Raffensperger a répondu « Nous l’avons déjà fait », auquel Velshi, jamais satisfait, a interrompu « Mais pouvez-vous faire plus ? »

Raffensperger a conclu le segment en promouvant les changements apportés par la Géorgie, tels que l’élimination de la vérification subjective de la signature avec des numéros de permis de conduire objectifs et des lignes plus courtes le jour des élections.

Voici une transcription de l’émission du 6 novembre :

Velshi de MSNBC

6 novembre 2021

8 h 09 HE

ALI VELSHI : Vous avez visé Stacey Abrams récemment et je m’interroge presque là-dessus parce que je sais que vous êtes des partis politiques différents, mais dans cette lutte actuelle, la lutte pour l’intégrité pour les élections. La lutte pour la démocratie. La lutte dans laquelle tous ceux qui ont le droit constitutionnel de voter devraient voter sans entrave. Il me semble que vous et Stacey Abrams êtes du même côté. Dans ce combat, n’êtes-vous pas plus proche d’elle que vous ne l’êtes, par exemple, pour beaucoup, que beaucoup de républicains qui ne vous soutiennent pas en ce moment, y compris la voiture clown de l’ex-président ?

BRAD RAFFENSPERGER : Non, pas du tout. Si vous regardez vraiment ce que Stacey Abrams a fait, elle a perdu l’État de Géorgie en 2018 par 55 000 voix. Elle a remis en cause la légitimité de nos élections. En fait, elle a ensuite mis la table, avec d’autres dirigeants, des dirigeants démocrates nationaux qui ont soutenu Stacey Abrams dans son grand mensonge et mis la table pour le président Trump, puis juste pour l’accélérer et passer au niveau supérieur.

Suppression des électeurs et fraude électorale. Ce sont les deux côtés de la médaille, des côtés différents, mais les revendications électorales volées sapent la confiance des gens dans les élections. Donc, les deux parties sont vraiment quelque chose dont elles ont besoin pour examiner en interne ce qu’elles ont fait à gauche et à droite et dire que nous n’allons plus le faire. On y va, on va vraiment se battre pour gagner les élections, mais quand on perd, on va perdre honorablement.

VELSHI : Oui, je suis tout à fait d’accord avec ça, je suis d’accord avec cette dernière conclusion, mais vous ne pouvez pas faire un parallèle entre Stacey Abrams disant qu’il y avait des électeurs supprimés et Donald Trump disant que vous devez trouver des votes qui n’ont pas été exprimés en sa faveur . Cela ne peut pas être, vous ne pouvez pas, cela ne peut pas être des équivalences pour vous.

RAFFENSPERGER : Elle a miné, mais il n’y a pas eu de suppression des électeurs. Dans sa course, nous avons eu 4 millions de personnes qui se sont présentées pour la course du gouverneur. C’est près d’un million de plus que jamais. Nous avons eu un nombre record de personnes inscrites, un taux de participation record, il n’y a eu aucune suppression d’électeurs. Donc, tout était inventé. Et c’est tout comme la fraude électorale, nous montrons que le président Trump n’a pas gagné l’État de Géorgie. Ce n’est pas sain pour la démocratie américaine et les deux doivent la quitter et les gens doivent gagner leurs courses selon leurs propres mérites.

VELSHI: Encore une fois, je suis d’accord avec votre dernier point, mais il y a une distinction entre mentir sur la fraude électorale et discuter si des États comme la Géorgie, des États comme le Texas et d’autres rendent la tâche difficile aux personnes qui ont un droit constitutionnel de vote, n’est-ce pas ? L’essentiel est que la Constitution et ses amendements disent qui peut voter en Amérique et que tout le monde devrait pouvoir voter facilement, n’est-ce pas ? Donc, de longues files d’attente, des règles qui découragent les gens de voter. Des sondages avancés plus courts, des moyens de voter plus difficiles, ce qui est la plainte de Stacey Abrams. C’est valable. Rendre facile le vote pour tout le monde est valable.

RAFFENSPERGER : Et rien de tout cela ne s’est produit en Géorgie. Nous avons en fait 17 jours de vote anticipé, deux jours le dimanche pour tout comté qui le souhaite. Nous n’avons aucune excuse pour le vote par correspondance, que nous avons mis en place depuis 2005. Nous avons enregistré des records d’inscription et l’année dernière, nous avons eu 5 millions de personnes qui se sont présentées au scrutin présidentiel.

VELSHI : Vous ne pensez pas pouvoir faire des choses en Géorgie pour améliorer l’accès des citoyens au vote ? Que vous pouvez en faire un meilleur système de vote ?

RAFFENSPERGER : Nous l’avons déjà fait. Nous avons déjà.

VELSHI : Mais pouvez-vous faire plus ?

RAFFENSPERGER : Nous nous sommes éloignés du match de signature. Nous nous sommes déjà éloignés de la correspondance de signature sur le bulletin de vote absent et nous sommes passés au numéro de permis de conduire avec photo d’identité. C’est ce qu’ils utilisent au Minnesota depuis dix ans. C’est un critère très objectif. Ainsi, nous pouvons ensuite extraire certains de ces critères subjectifs et mettre en place des critères objectifs et aider à restaurer la confiance des électeurs. C’est une bonne chose. Nous avons augmenté le nombre de jours de vote anticipé. Et en novembre dernier, nos files d’attente étaient à moins d’une heure dans toutes les circonscriptions l’après-midi du jour des élections. Ainsi, les comtés ont fait un excellent travail en travaillant sur ces longues files d’attente que nous avions auparavant.