Vended feat. Les fils de Corey Taylor et Shawn Crahan : premier single, ‘Asylum’, maintenant disponible

VENDU, le groupe dirigé par Griffin Taylor, le fils de NŒUD COULANT et PIERRE AURE chanteur Corey Taylor, vient de sortir son premier single, “Asile”. La nouvelle piste viscérale est alimentée par la section rythmique percutante de Simon Crahan (fils de NŒUD COULANT percussionniste Shawn “Clown” Crahan) et Jérémie Pugh (basse), le travail féroce de guitare de Cole Espeland (guitare solo) et Connor Grodzicki (guitare rythmique).

VENDU jouera d’importants spectacles en direct dans les semaines à venir lorsqu’il ouvrira l’affiche aux deux Knotfest Iowa et Knotfest Los Angeles.

VENDULe son frais et unique de ‘s annonce une nouvelle ère et l’arrivée de la prochaine génération de brutalité originaire de Des Moines, Iowa. Formé en février 2018, VENDU présente un son furieusement lourd construit sur les bases posées par la vitesse, la puissance et la précision de la section rythmique, superposée à des guitares féroces, des solos écrasants et des voix gutturales mais mélodiques qui dépeignent les difficultés et les dures réalités de la vie.

VENDU a eu sa première exposition grand public en 2020 lorsqu’ils ont joué dans le cadre de Knotfest.comest virtuel “Pouls des asticots” Festival. Leur performance live, filmée au Electric Theatre, a enregistré plus de 100 000 vues sur Youtube et a attiré au groupe une foule de nouveaux fans du monde entier, désireux d’en savoir plus sur le quatuor.

VENDU a joué son premier spectacle en tête d’affiche en mars au club local emblématique Vaudeville Mews à Des Moines, Iowa.

Griffon, qui ressemble beaucoup à son père, a déjà montré ses compétences lorsqu’il a rejoint Corey sur scène pendant PIERRE AURE spectacles en 2017 et 2018. Selon Le pouls de la radio, il a également joué des reprises avec Simon Crahan, tandis que Pitrela fille de Alexandrie Crahan-Conway a cassé certains de VENDUles photos de presse précédentes.

De gauche à droite sur la photo : Cole Espeland (guitare principale), Griffin Taylor (voix), Connor Grodzicki (guitare rythmique), Simon Crahan (tambours), Jeramiah Pugh (basse).

Crédit photo: Michael Watson



