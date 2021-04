Vendeurs de MPME d’Amazon Inde à ce jour: 2,5 millions de dollars cumulés numérisés, 3 milliards de dollars d’exportations, 1 million d’emplois créés

Amazon se bat actuellement contre Flipkart, Reliance et d’autres pour gagner le vaste écosystème MPME et Kirana du pays afin de stimuler leur prochaine étape de croissance du commerce électronique.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Alors même que les marchés du commerce électronique continuent d’être sur le radar de la réglementation pour un traitement injuste présumé avec leurs vendeurs et des malversations commerciales, Amazon a partagé les progrès réalisés en Inde jusqu’à présent depuis sa création en juin 2013. La société a déclaré jeudi qu’elle a numérisé jusqu’à présent 2,5 millions de MPME en Inde. En outre, les exportations cumulées de commerce électronique de plus de 70 000 MPME via Amazon Global Selling se sont élevées à plus de 3 milliards de dollars, ce qui a permis de créer près d’un million d’emplois directs et indirects en Inde jusqu’à ce jour. «Alors que le monde qui nous entoure est plus numérique que jamais avec Internet et la technologie faisant partie intégrante de nos vies, nous voyons une énorme opportunité d’autonomiser des millions de PME à travers le pays», a déclaré Amit Agarwal, vice-président principal mondial et responsable national. d’Amazonie Inde. Les 2,5 millions de MPME numérisées sont des vendeurs, y compris des artisans et des tisserands, et des partenaires de livraison, de services logistiques, etc.

Amazon avait annoncé en janvier de l’année dernière son intention d’investir 1 milliard de dollars pour numériser 10 millions de MPME indiennes au cours des cinq années suivantes. Lors de son événement inaugural Smbhav en janvier 2020, le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, avait déclaré: «Amazon investira 1 milliard de dollars supplémentaires pour numériser les micro et petites entreprises dans les villes, les villages et les villages à travers l’Inde, les aidant ainsi à atteindre plus de clients que jamais auparavant. . Cette initiative utilisera l’empreinte mondiale d’Amazon pour créer 10 milliards de dollars d’exportations indiennes d’ici 2025. » La société avait également annoncé qu’elle aiderait à porter les exportations cumulées des MPME à 10 milliards de dollars et créerait 1 million d’emplois supplémentaires en Inde entre 2020 et 2025. La société a déclaré que près de 2,5 lakh de nouveaux vendeurs ont rejoint son marché Amazon.in depuis janvier dernier. année alors que près de 3 lakh d’emplois directs et indirects ont été activés par l’entreprise au cours de l’année dernière. Amazon a plus de 7 vendeurs lakh sur sa place de marché en Inde.

Amazon se bat actuellement contre Flipkart, Reliance et d’autres pour gagner le vaste écosystème MPME et Kirana du pays afin de stimuler leur prochaine étape de croissance du commerce électronique. Cependant, l’association des commerçants CAIT revendique depuis longtemps un terrain de jeu inégal créé par des entreprises telles qu’Amazon et Flipkart qui a eu un impact sur les entreprises des petites entreprises. Dans sa dernière communication au gouvernement, le CAIT avait exhorté le ministre du Commerce Piyush Goyal la semaine dernière à modifier les dispositions de la note de presse 2 de 2018 sur la politique des IDE pour lutter contre les mauvaises pratiques présumées. L’organisme, qui représentait 8 commerçants de crore dans 40000 associations commerciales en Inde, avait demandé d’interdire la participation directe ou indirecte au capital ou le contrôle des stocks par les entités du marché, de créer des conditions de concurrence équitables pour toutes les parties prenantes et d’interdire les IDE dans les stocks e -commerce et vente au détail multimarques en produits alimentaires. Cependant, Amazon et Flipkart ont réfuté à plusieurs reprises les accusations du CAIT et ont réclamé l’égalité de traitement de tous ses vendeurs et le respect des lois indiennes.

