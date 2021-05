Vendez les Rips dans CCIV Stock jusqu’à ce qu’il étende sa portée

Jeudi a été une journée incroyablement haussière pour les actions sauvages. Les petites capitalisations ont été les plus fortes en ajoutant 3% en deux jours. Le meilleur exemple est l’explosion de AMC (NYSE:AMC) en hausse de 35% jeudi seulement. Cette tornade comprenait la plupart des stocks de véhicules électriques comme Tesla (NASDAQ :TSLA) et Nio (NYSE:NIO) ont augmenté respectivement de 2% et 3%. Il fallait bien chercher pour trouver des faiblesses. Trouvé ! Churchill Capital Corp (NYSE:CCIV) le stock a réussi à fermer tandis que d’autres montaient en flèche.

Source : T. Schneider / Shutterstock.com

C’est la société qui met Lucid Motors sur le marché. Alerte spoiler, j’adore la voiture mais pas tellement le stock.

La principale raison pour laquelle il ne figurera pas encore sur ma liste d’achats est le manque de fondamentaux. Normalement, les actions chères ne me dérangent pas, mais j’ai d’abord besoin de données fondamentales réelles.

Le stock de CCIV est toujours pré-revenu, il n’y a donc absolument aucun élément tangible à utiliser comme appât. L’ensemble du cours de l’action est un espoir de succès futurs. C’est trop de variables à quantifier. Lorsque nous n’aurons plus de risques quantifiables ailleurs, je m’aventurerai dans les chevaux noirs comme celui-ci.

L’opportunité est réelle, mais pas comme ça

La révolution des véhicules électriques est bien réelle grâce au travail effectué par Tesla. Même cette entreprise avait besoin de nombreux miracles pour réussir, et on peut soutenir qu’Elon Musk était le facteur X. Sans lui, cela ne serait pas arrivé et il n’y a qu’un seul de lui. Le reste de la flotte électronique devra créer ses propres miracles. Le principal problème pour moi dans cette opportunité EV est que Lucid cible un marché de niche.

Ce n’est pas une insulte, mais une définition de son public cible. Il peut avoir un attrait de masse, mais ce ne sera pas un véhicule populeux. Les voitures sont magnifiques mais le prix de départ est environ le double de celui de Tesla. Par définition, cela ne comprend qu’une partie de l’élite minoritaire d’entre nous. Je ne suis pas vraiment baissier sur le titre, mais je suis réaliste quant à ses attentes à la hausse.

Dans des écrits précédents, j’ai suggéré des transactions haussières en vendant des options de vente à 15 $ par action et celles-ci ont généré des bénéfices. Il y a de meilleures opportunités d’actions EV maintenant et mes trois premiers sont Tesla, XPeng (NYSE:XPEV) et Nio. L’opportunité des véhicules électriques est suffisamment réelle pour que les constructeurs automobiles traditionnels l’aient adoptée. Récemment, Ford a fait la une des journaux avec son F150 électrifié.

Comment trader les actions CCIV

Source : Graphiques par TradingView

Le stock CCIV est au bon endroit, l’astuce consiste donc à trouver la bonne entrée dans le stock. Depuis la pop de février, il est dans un canal descendant, les investisseurs sont donc plus susceptibles de rechercher des points de sortie. Par exemple, fin avril, j’ai écrit sur le fait de profiter de ce pic pour sortir du stock et le faire disparaître. Cette décision aurait épargné aux investisseurs 30% de peine.

Je suggère toujours que cela constitue une excellente action commerciale plutôt qu’un investissement. Cela peut changer une fois qu’ils arrivent sur le marché avec des modèles moins chers. Le problème avec ces actions est qu’elles évoluent rapidement dans les deux sens. Les traders ont besoin de solides compétences en cartographie pour gagner. Actuellement, les taureaux tentent de prendre position à 17,50 $. Ils l’ont déjà bien défendu à deux reprises et c’est la première étape pour trouver un fond. Les actions doivent cesser de faire des plus bas avant de se reprendre.

Le prochain défi est de faire face à la résistance ci-dessus. L’action CCIV trouvera des vendeurs au-dessus de 21 $ par action et encore plus à mesure qu’elle approche les 25 $. Il est normal qu’il y échoue au cours des prochaines semaines tant qu’il conserve une dynamique haussière. Je ne voudrais pas être long si, pour une raison quelconque, le plus bas du 13 mai échoue. Le scénario à la baisse à partir de là le ramènerait à un seul chiffre. Ce n’est pas ma prévision, mais ce serait un développement technique baissier si cela se produisait.

Pour une raison quelconque, la nouvelle génération d’investisseurs est très passionnée par leurs actions. Les choses tournent en leur faveur à cause de jours comme hier.

Par exemple, il n’y avait aucune raison réelle pour laquelle Fusée (NYSE:RKT) l’action monterait en flèche de 10 % sans nouvelles – et pourtant, c’est arrivé. Il viendra un moment où l’action des prix se normalisera, puis les vrais tests viendront. Le courage intestinal est facile lorsque le gouvernement finance le rassemblement avec des milliards de dollars.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.