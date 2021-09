Vendre des actions non cotées ? Connaître les implications fiscales

in

Les gains ou les pertes en capital sur la vente d’actions sont en outre classés dans les gains à court ou à long terme à des fins fiscales.

Investir dans des actions non cotées peut être lucratif, mais il est risqué. C’est lucratif car un investisseur peut obtenir les actions d’une entreprise à un prix inférieur avant de procéder à une offre publique initiale (IPO) pour inviter le grand public à investir et à inscrire les actions en bourse après l’introduction en bourse.

C’est risqué car par rapport à une société cotée – dont tous les détails sont facilement disponibles sur le domaine public – il est difficile d’obtenir les coordonnées d’une société non cotée et de connaître la vraie valeur de ses actions. Toute information erronée peut entraîner la perte du capital investi.

Cependant, par rapport à une société cotée, les actions d’une société non cotée sont confrontées à des risques de marché plus faibles en raison du manque d’exposition sur le marché des capitaux, bien qu’elles soient confrontées à un risque de défaut plus élevé.

Le manque de liquidités adéquates peut également créer des problèmes pour les investisseurs qui investissent dans des actions non cotées et peut entraîner l’obtention d’un prix inférieur au moment de la vente de ces actions, en particulier en cas d’urgence.

Imposition des plus-values ​​sur actions non cotées

Les actions d’une société étant considérées comme des immobilisations, la vente de ces actions entraînerait soit un gain en capital, soit une perte en capital.

Déclaration de revenus : avec des problèmes sur le site de dépôt électronique qui n’ont pas encore été supprimés, la prolongation de la date d’échéance semble inévitable

Ces gains ou pertes sur la vente d’actions sont en outre classés dans les gains à court ou à long terme à des fins fiscales.

Gain/perte à court terme

Si une action non cotée est vendue dans les deux ans à compter de la date d’investissement, le gain ou la perte en résultant est considéré comme à court terme pour le calcul de l’impôt.

Alors que la perte à court terme peut être ajustée par rapport aux gains à court ou à long terme, les gains à court terme sont imposés selon le régime fiscal de l’investisseur.

Gain/perte à long terme

Tout gain ou perte résultant de la vente d’une action non cotée est considéré comme à long terme, si une telle action est vendue après deux ans à compter de la date d’investissement.

La perte à long terme peut être ajustée sur les gains à long terme, tandis que les gains à long terme sont imposés à un taux de 20 pour cent après indexation.

« Tous les gains dérivés d’actions non cotées devraient être classés comme à long terme ou à court terme en fonction de la période pendant laquelle ces actions sont détenues par l’investisseur. En conséquence, si ces actions non cotées sont détenues pendant une période de plus de 2 ans, elles seraient classées comme à long terme, sinon à court terme », a déclaré le Dr Suresh Surana, fondateur de RSM India.

“Les plus-values ​​à long terme des actions non cotées sont imposées à 20 pour cent u/s 112 de la loi informatique après avoir réclamé le bénéfice de l’indexation alors que les plus-values ​​à court terme sont le taux forfaitaire applicable de l’investisseur”, a-t-il ajouté.

Quel formulaire ITR remplir

Bien que les gains ou les pertes en capital ne puissent pas être divulgués dans le formulaire ITR-1, même investir et détenir une action non cotée disqualifie une personne évaluée du dépôt de l’ITR-1.

Ainsi, un investisseur détenant une action non cotée doit déposer un ITR-2, si l’évalué n’a aucun revenu d’entreprise ou de profession, sinon ITR-3 doit être déposé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.