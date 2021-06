Vendre des actions RIDE après un mélange de revenus laid et des coûts en flèche

Les sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) sont en train de tomber en vogue et Moteurs de Lordstown (NASDAQ :CONDUIRE) ne fait pas exception.

Source : Postmodern Studio / Shutterstock.com

L’action a culminé à 31,80 $ en février avant de chuter lorsque le Nasdaq l’indice s’est effondré. Les ours sont également partout sur les actions RIDE, avec un intérêt à découvert de 30,82 %.

Un vilain rapport sur les résultats trimestriels valide davantage le pari baissier contre ce fournisseur de camions de véhicules électriques. Vendez des actions de Lordstown Motors aujourd’hui.

RIDE Stock Chute libre expliquée

Avant la publication de ses résultats trimestriels, Lordstown Motors a quitté la course de camionnettes d’endurance de San Felipe le mois précédent. Il a abandonné après la première étape parce que son équipe a mal calculé les estimations de consommation d’énergie avant la course. Comme leur véhicule ne parviendrait probablement pas à franchir la deuxième étape, l’entreprise a abandonné.

La course de San Filipe est une bonne référence pour l’EV de Lordstown. Le terrain désertique exténuant nécessitait quatre fois le niveau normal d’électricité. L’équipe n’a estimé qu’une consommation d’énergie triple.

Au premier trimestre, Lordstown a enregistré une perte nette de 125 millions de dollars. Les dépenses en capital ont dépassé 53 millions de dollars. La société a terminé le trimestre avec 587 millions de dollars en espèces.

Forte consommation d’argent

La perte nette du premier trimestre implique que Lordstown sera à court de liquidités dans quatre trimestres. Les actionnaires devraient présumer du pire des scénarios à venir.

Premièrement, l’échec de la course de San Filipe entraînera une augmentation des activités de recherche et de développement. Cela augmentera les coûts trimestriels. Deuxièmement, supposons que la société repoussera le début de la production (« SoP ») prévu pour la fin septembre. 2021.

Lordstown a cependant déclaré que le SoP était dans les temps. Elle a déjà achevé la construction de 48 des 57 prototypes. Elle commencera la construction de véhicules de pré-production (« PPV ») en juillet.

L’opportunité

Les investisseurs ne devraient pas perdre tout espoir avec les actions RIDE. L’entreprise a déjà réussi deux des tests de collision les plus difficiles : frontal et poteau. Elle a installé la première phase de sa ligne de batteries. En juillet, elle lancera sa première gamme de moteurs électriques à moyeu.

Lordstown intensifie ses activités pour atteindre les prochains jalons critiques. Comme le montre la diapositive 12, le PPV débutera cet été. SoP en septembre est une étape critique. À partir de là, l’entreprise pourrait augmenter sa production, bien que dans des volumes limités.

Lors de la conférence téléphonique, le PDG Steve Burns a abordé les dépenses plus élevées du trimestre. Il a déclaré que les efforts liés à la R&D étaient confrontés à des coûts plus élevés que prévu. Par exemple, la validation externe et les tests de freinage coûtent plus cher que prévu.

Une fois ces coûts éliminés, Lordstown validera ensuite la sécurité des véhicules. Heureusement, la pénurie de copeaux n’a pas affecté les coûts des intrants, car l’entreprise a deux fournisseurs différents sous contrat.

La production unitaire en interne permettra à Lordstown de maîtriser les coûts. Il lui suffit de continuer à répondre aux exigences réglementaires.

Les risques

Compte tenu des coûts permanents et des revenus limités à court terme, les investisseurs devraient s’attendre à une prochaine augmentation de capital. La société n’a aucune dette, elle pourrait donc exploiter une ligne adossée à des actifs.

À l’inverse, le marché boursier est encore quelque peu réceptif aux entreprises de véhicules électriques. Il pourrait émettre plus d’actions, ce qui nuit aux actionnaires existants. Cela maintiendrait la dette à zéro et viendrait sans frais de financement.

Alors que les taux augmenteront l’année prochaine, Lordstown évitera probablement de vendre de la dette. Et à moins que le marché boursier ne corrige fortement, il y a de fortes chances qu’il vende des actions pour lever des fonds.

Vos plats à emporter

Les analystes sont baissiers sur les actions RIDE, avec un objectif de cours à un an bien inférieur à 10 $ (par Tipranks). L’entreprise fait face à des coûts croissants. Il ne peut se permettre aucun retard dans le calendrier de son projet. Tout dérapage augmentera les coûts et sapera les investisseurs optimistes.

Néanmoins, il vaut mieux retarder un projet que ne pas respecter les exigences réglementaires.

Les investisseurs à la recherche d’une exposition au marché des véhicules électriques devraient laisser passer l’action RIDE. La société est un jeu spéculatif face à des risques importants à venir.

Les investisseurs pourraient plutôt envisager General Motors (NYSE :DG) pour sa stratégie VE. Pourtant, l’avantage est limité là aussi. Dans ce cas, attendez qu’un retrait des actions de GM efface le battage médiatique lié aux véhicules électriques au prix de ses actions.

A l’inverse, avec les actions Lordstown et RIDE, les risques de baisse à venir sont trop importants.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Lau est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Chris a plus de 20 ans d’expérience en investissement dans le marché boursier et dirige le marché d’investissement de valeur Do-It-Yourself sur Seeking Alpha. Il partage ses choix d’actions afin que les lecteurs obtiennent des informations originales qui aident à améliorer les retours sur investissement.