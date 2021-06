Vendre les actions AMC avant que le troupeau ne jette les actions

in

Après le sous-groupe de Reddit, r/WallStreetBets, envoyé Divertissement AMC (NYSE :AMC) volant, les actions se sont avérées durables. L’action AMC a oscillé autour de 60 $ pendant presque tout le mois de juin, et l’action n’est pas trop loin de son sommet de 52 semaines.

Source : Helen89 / Shutterstock.com

AMC a l’habitude de vendre des actions et de lever des dettes parce que son activité cinématographique perd de l’argent. C’était le cas avant même que la pandémie ne réduise considérablement la fréquentation des salles de cinéma.

Les actions d’AMC pourraient chuter

Les spéculateurs ne peuvent pas nier qu’AMC se négocie bien au-dessus des niveaux justifiés par ses fondamentaux. Son activité de cinéma est toujours en panne. La pandémie de Covid-19 a entraîné un changement radical des studios libérant automatiquement des films à succès vers les cinémas avant de les donner aux services de streaming.

Au lieu de cela, certains films sont diffusés simultanément sur les services de streaming et les cinémas, tandis que d’autres sont d’abord diffusés sur les services de streaming.

Par example, AT&T (NYSE :T) WarnerMedia publie immédiatement ses films à succès sur HBO Max.

Une résurgence de la fréquentation des films dans les cinémas d’AMC est encore possible. En supposant que les Américains vaccinés soient protégés contre la variante delta du coronavirus, le gouvernement laissera AMC garder ses cinémas ouverts et les studios sortiront des films tant attendus ainsi que de nouveaux films, ce qui augmentera sa fréquentation.

La compression courte

À court terme, les investisseurs de Reddit pourront continuer à jouer à court terme sur AMC. Près de 19% des actions d’AMC sont vendues à découvert. Ainsi, les hedge funds qui perdront beaucoup d’argent s’ils couvrent leurs positions courtes sur les actions peuvent attendre un certain temps avant de les couvrir.

Les fonds peuvent décider de parier que de nombreux investisseurs particuliers, afin de prendre des bénéfices, vendront leurs actions. Comme de plus en plus d’investisseurs particuliers vendent les actions, les fonds spéculatifs peuvent couvrir leurs positions courtes à des prix inférieurs.

L’action d’AMC pourrait chuter très rapidement. Au cours du dernier mois, un grand nombre de Redditors ont vendu de nombreuses actions d’autres actions avec un grand pourcentage de leurs flottants vendus à découvert.

Pour l’instant, les achats d’actions AMC sont restés stables, indiquant que ses actionnaires n’ont pas encore à prendre leurs bénéfices.

Un hedge fund ferme ses portes

News que White Square Capital, basé à Londres, ferme ses portes après une vente à découvert GameStop (NYSE :GME) encouragera davantage les actionnaires d’AMC.

Acheter les actions avec le taux d’intérêt le plus court et les conserver contre vents et marées pourrait à nouveau fonctionner pour de nombreux investisseurs. Ces spéculateurs, après tout, ont juste besoin de détenir les actions assez longtemps pour que les hedge funds baissiers ferment.

Des risques

Ceux qui sont optimistes sur AMC parient que la demande pour les actions continuera d’être forte. De plus, comme les actions ont été récemment ajoutées au Indice Russell 2000, les fonds négociés en bourse et les fonds indiciels passifs doivent détenir le nom à l’avenir.

Les investisseurs axés sur la valeur qui ne souhaitent pas acheter une action mème pourraient envisager d’acheter Cinemark Holdings (NYSE :CNK) plutôt. La capitalisation boursière de cette dernière chaîne de cinémas n’est que de 10 % celle d’AMC. Et Cinemark, comme AMC, bénéficiera également de quelques sorties de films à succès.

Dans le secteur du cinéma, Disney (NYSE :DIS) stock est une autre alternative. Les parcs à thème de l’entreprise ayant rouvert, ses revenus devraient augmenter au cours des prochains trimestres. De plus, son service de streaming Disney+ compte 103,6 millions d’abonnés dans le monde. Les investisseurs qui recherchent une exposition aux services de streaming et aux parcs à thème doivent acheter et détenir des actions DIS.

La ligne de fond

L’action AMC a connu un rallye historique. L’achat coordonné des actions par la communauté Reddit, les efforts pour mettre en faillite les fonds spéculatifs à découvert et la spéculation galopante ont conduit à l’incroyable rallye.

Cependant, les propriétaires d’actions AMC qui ont réalisé d’importants bénéfices sur le papier devraient envisager de vendre les actions avant qu’elles ne tombent.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.