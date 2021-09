Vendre les nouvelles ? Cardano se dirige vers le sud quelques jours après être entré dans l’ère des contrats intelligents ZyCrypto

in

Dimanche, Cardano a déployé la mise à niveau d’Alonzo, et avec elle, les vendeurs se sont présentés.

Dans le cas particulier de l’achat de la rumeur et de la vente de la nouvelle, les acheteurs et les hodlers de Cardano ont commencé leur semaine avec un choc brutal alors que le prix d’ADA a perdu 9% en valeur lundi avec des pertes en cours depuis dimanche soir, lorsque la mise à niveau très attendue d’Alonzo de Cardano a été mise en ligne. le réseau principal. Plus de 30 millions de dollars en ADA ont également été liquidés au cours des 24 premières heures.

Malgré une énorme croissance de l’enthousiasme et des achats gigantesques d’ADA pendant la majeure partie de la semaine dernière en prévision d’une flambée des prix vers le nord, le prix de l’actif semblait avoir pris une mauvaise tournure après la mise à niveau.

La mise à niveau qui est arrivée à 21:47 UTC lors du passage à EPOCH 290 est le début de l’ère des contrats Alonzo et Smart pour Cardano. Il devrait faire ressortir diverses capacités sur le réseau de Cardano grâce à l’intégration de scripts Plutus sur la blockchain permettant la mise en œuvre de contrats intelligents sur Cardano. Pour la première fois, les applications décentralisées (DApps) pourront s’appuyer sur et héberger leurs cas d’utilisation compte tenu de l’évolutivité et de l’interopérabilité obtenues par Cardano.

La mise à niveau a parcouru un long chemin, le redémarrage de Byron en mars 2020 étant celui qui a vraiment aidé à jeter les bases de l’ensemble du développement en fournissant une base de code évolutive sur laquelle s’appuyer. La même année, un autre ajout, la mise à niveau Shelley qui a entièrement décentralisé Cardano, a augmenté.

En mars 2021, Cardano a reçu la mise à niveau Mary qui a introduit des jetons natifs grâce à la création d’un réseau multi-actifs. La mise à niveau a également réduit les frais de frappe et de transaction sur le réseau, supprimant le besoin de contrats intelligents pour frapper les NFT Cardano, ouvrant ainsi la voie au dernier clou du projet, la mise à niveau d’Alonzo.

“Achetez la rumeur, vendez la nouvelle” Ce vieux truc sale?

La stratégie consistant à vendre les actualités après avoir prévu des chiffres ou des actualités avant la publication des données réelles était une ancienne stratégie de négociation utilisée sur les marchés financiers et s’est maintenant répandue dans l’espace crypto.

Il faut se rappeler comment un grand nombre de Dogearmy ont fait du bruit sur DOGE avant une interview de SNL avec Elon Musk l’année dernière, seulement pour que l’actif diminue, laissant une majorité se tordre de désespoir malgré des attentes positives. Une pièce « FuckElonMusk » a même été frappée dans la foulée pour empêcher le PDG de Tesla de manipuler le marché.

La semaine dernière, la situation s’est reproduite après l’entrée en vigueur de la loi salvadorienne légalisant le bitcoin. Contrairement aux attentes des gens d’une augmentation des prix en collaboration même après que le pays ait doublé ses avoirs en Bitcoin, les prix ont chuté, soulevant des questions quant à savoir si la bonne nouvelle vaut la peine d’être achetée.

Au moment de mettre sous presse, le prix de l’ADA, le jeton natif de Cardano, s’échangeait à 2,3 $, s’éloignant de son plus haut niveau de 3,10 $ depuis le creux de juin.