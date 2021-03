Vendre les photos Baby Bump de Christine Quinn, enceinte de Sunset

Petit pain dans le four! Enceinte Christine Quinn a donné un aperçu de son ventre rond depuis l’annonce de sa grossesse en février.

«Christine est tellement excitée d’être mère et ses amis sont tellement excités pour elle», a déclaré une source en exclusivité Nous hebdomadaire à l’époque.

Le Vendre Sunset star, 31 ans, a exposé son ventre naissant pour la première fois à la suite de l’actualité. La future maman a tenu son chien dans une main et un verre dans l’autre en sortant de sa voiture à West Hollywood. Elle a montré son ventre dans un soutien-gorge de sport et des leggings assortis.

La native du Texas a continué à montrer plus de progrès de sa grossesse via Instagram, des séances de yoga en février aux défis TikTok le mois suivant.

La nouvelle de la grossesse de la star de télé-réalité est arrivée un an après elle et Christian Richardmariage. Après leurs noces secrètes de décembre 2019, Quinn a déclaré Métro qu’elle «aime absolument[s] enfants. »

L’agent immobilier a jailli en août 2020: «Je veux deux. J’adorerais deux garçons. Je ne peux même pas imaginer, genre, essayer d’apprivoiser une petite Christine. J’ai toujours voulu deux petits garçons simplement parce que je suis moi-même un garçon manqué. Évidemment, nous voulons d’abord voyager, mais ensuite, nous aimerions fonder une famille.

La costar de Quinn Heather Rae Young espère que devenir maman «adoucira» l’ancienne actrice. « Des autres filles que je connais dans le passé, cela les a adoucies », a déclaré en exclusivité le natif de Californie, 33 ans. Nous en février. Malgré leurs hauts et leurs bas, Young a tendu la main pour féliciter Quinn. «Nous avons eu un super petit rattrapage les uns avec les autres», expliquait-elle à l’époque.

Pour ce qui est de Amanza Smith, l’architecte d’intérieur a dit en exclusivité Nous que Quinn a un «côté maternel».

La native de l’Indiana, 44 ans, qui est la mère de sa fille Noah et de son fils Baker, a expliqué: «J’ai l’impression que les gens vont être surpris. C’est une personne très domestique. Elle est du Texas, elle aime monter à cheval et faire des tartes. Je pense qu’elle va être géniale. … Si l’un de mes amis a un bébé, j’ai l’impression d’avoir un bébé parce que je suis obsédé par les enfants. Je me dis: « Je sais que vous pouvez vous permettre, comme, 800 nounous et vous avez une famille et tout, mais puis-je s’il vous plaît venir et aimer emmailloter le bébé et serrer le bébé dans ses bras et je vais vous apprendre à allaiter- nourrir et tout ça? »

Continuez à faire défiler pour voir les progrès de la bosse de bébé de la star enceinte.