Vendre les stars de Sunset Chrishell Stause et Jason Oppenheim «séparés»

Chrishell Stause et Jason Oppenheim ont confirmé leur romance plus tôt cette année (Photo: FilmMagic)

Les stars de Selling Sunset Chrishell Stause et Jason Oppenheim se seraient séparés après cinq mois ensemble.

Le couple, qui a confirmé leur relation sur les réseaux sociaux plus tôt cette année, s’est séparé, selon People.

La nouvelle survient après que le couple a publié une vidéo ensemble sur l’Instagram de Chrishell plus tôt cette semaine, taquinant la star dans une vidéo pour célébrer le tournage de la saison cinq de Selling Sunset.

Chrishell et Jason ont confirmé qu’ils sortaient ensemble en juillet, Chrishell précisant plus tard qu’ils étaient ensemble depuis quelques mois auparavant.

Elle a admis à l’époque que la révélation était sortie plus tôt que prévu, car elle ne voulait pas qu’elle soit divulguée ailleurs.

‘Nous avons annoncé [the relationship] un peu plus tôt que je ne l’aurais souhaité, car j’avais l’impression que nous étions sur le point d’être démasqués par des photos de paparazzi », a-t-elle déclaré à Cosmopolitan UK.

« Mais je ne voulais pas que les gens pensent que c’était une erreur ou qu’ils nous avaient » surpris » en train de faire quelque chose – je voulais pouvoir tenir la main de mon petit ami au dîner. «

Le divorce de Chrishell avec Justin Hartley était au centre d’une grande partie de la troisième série, l’agent de luxe s’occupant des retombées devant les caméras.

Avant que la saison ne tombe sur Netflix, elle supposait qu’elle serait «humiliée» par les scènes, mais a découvert que c’était en fait le contraire.

Leur co-star, Mary Fitzgerald, avait précédemment déclaré que nous devions attendre la saison cinq pour avoir un aperçu de leur romance, ce qui rend très possible que nous voyions ces scènes à la suite de leur séparation – pas idéales.

Mary avait précédemment déclaré à Metro.co.uk: « Oh, ils se débrouillent incroyables. Ouais, ils sont géniaux.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



« Ils forment un couple incroyable, ils sont tellement bien adaptés l’un à l’autre et ils se rendent si heureux et je suis tellement excité de voir où ça va ! » elle a ajouté.

Metro.co.uk a contacté les représentants de Chrishell Stause et Jason Oppenheim pour commentaires.

Vendre les saisons 1 à 4 de Sunset peut être diffusé sur Netflix maintenant.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : La star de la vente de Sunset, Chrishell Stause, affronte Robert Drenk, un rendez-vous à l’aveugle, à propos de scènes embarrassantes : » S’il vous plaît, arrêtez de me taguer dans les choses «



PLUS : Casting de Selling Tampa : rencontrez les femmes d’Allure Realty alors que le spin-off de Selling Sunset fait ses débuts sur Netflix





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();