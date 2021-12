Vendre les transformations Sunset de la première saison à maintenant

La toute première saison de Selling Sunset est sortie il y a seulement deux ans et pourtant, on a l’impression qu’elle fait partie de nos vies depuis toujours. Quand tout a commencé en 2019, Chrishell était toujours mariée à Justin Hartley, Heather sortait avec ce joueur de hockey sur glace et Christine et Mary étaient des meilleures amies. Comment les choses changent.

Maintenant, deux ans et quatre séries plus tard, BEAUCOUP a changé dans la vie des agents immobiliers préférés de tous. Chrishell est maintenant en couple avec Jason, Heather est mariée mais pas au joueur de hockey sur glace et Christine et Mary sont la chose la plus éloignée des copains. Mais leurs statuts relationnels ne sont pas les seuls à avoir changé. Leur garde-robe, leur coiffure et leur maquillage ont été sérieusement améliorés. Christine ne s’approcherait jamais de certaines des tenues qu’elle portait lors de la première saison.

Au cours des deux dernières années, les principales filles de la première saison ont subi des transformations majeures et, dans certains cas, ont l’air très différentes. Pratiquement tous leurs cheveux sont plus clairs et ils ont tous abandonné le maquillage des yeux lourd.

Voici les plus grandes transformations de Selling Sunset depuis la première saison :

Christine

La reine de Selling Sunset Christine Quinn a commencé assez différemment dans la première saison.

Au cours des premiers épisodes, elle avait régulièrement de longs cheveux blonds très raides, portait une tenue de bureau traditionnelle et se maquillait les yeux sombres. Maintenant, cependant, elle est l’acteur le mieux habillé d’un mile. Ses tenues sont plus axées sur la mode et si jamais elle porte un costume deux pièces, c’est toujours Chanel.

Avec ses cheveux, Christine privilégie désormais un mélange de styles – parfois c’est raide, d’autres c’est en queue de cheval et généralement il a des vagues parfaitement définies. Son maquillage est désormais plus glam et probablement réalisé par un professionnel.

Et sa vie a beaucoup changé aussi. Au cours de la première saison, Christine était la meilleure amie et vivait avec Mary et elle ne s’entendait pas avec Chrishell. Maintenant, Christine est mariée et a un bébé, mais ne s’entend toujours pas avec Chrishell.

Chrishell

Je pense que tout le monde oublie que Chrishell était le principal instigateur de la majorité du drame de la première saison. Elle a bavardé sur la relation de Mary, a révélé les nouvelles du bébé de Maya et ne s’est pas entendue avec Davina ou Christine. Cependant, maintenant, elle s’entend avec toutes les filles à l’exception de Christine.

Chrishell était marié au moment où la série a commencé avec l’acteur Justin Hartley, mais la saison trois nous a montré la rupture de leur mariage et le divorce qui a suivi. Beaucoup de choses peuvent changer en peu de temps car cet été, Chrishell a annoncé qu’elle sortait avec Jason.

Et son look a beaucoup évolué aussi. Quand elle a commencé le spectacle, elle avait les cheveux brun foncé avec une raie sur le côté et des choix de mode discutables. Maintenant, sa garde-robe est plus élevée et ses cheveux sont pleins de volume et d’une nuance plus blonde.

Marie

Une grande partie de l’histoire de Mary dans la première saison était sa relation avec Romaine. Il y avait des moments où il semblait qu’ils allaient rompre à cause de leur différence d’âge, mais Romaine a prouvé que tout le monde avait tort et lui a proposé.

La deuxième saison a vu leur mariage et maintenant ils parlent d’acheter une maison ensemble.

Mary a eu toute une transformation depuis la première saison. Ses cheveux sont plus blond miel que le blond glacé de la première saison et ses sourcils ont un aspect plus naturel.

Elle est maintenant un peu plus cool dans les enjeux de la mode et a même emmené Chrishell à la bibliothèque de mode d’Albright cette saison.

chauffage

Heather a définitivement grandi le plus depuis le début de la série. Lorsque nous l’avons rencontrée pour la première fois, elle sortait avec un joueur de hockey sur glace qui vivait en Suède. Mais maintenant, elle est mariée à l’agent immobilier Tarek El Moussa et la belle-mère de ses deux enfants.

Au cours de la première saison, Heather avait un style très basique, je suis désolé mais elle l’a fait. Cependant, elle a définitivement amélioré son jeu récemment et a réussi des tenues très vibrantes.

Heather avait l’habitude de porter ses cheveux dans une raie sur le côté, mais maintenant elle choisit soit une queue de cheval très haute comme Ariana Grande, soit une raie au milieu classique pour ses cheveux blond clair.

Maya

Ces deux femmes sont-elles toutes les deux Maya ? Je suis sous le choc, elle a l’air si différente. Dans la première saison, elle avait les cheveux châtain foncé et un maquillage des yeux très foncé. Dans la saison quatre, Maya a les cheveux blonds ombrés et un maquillage plus chaleureux.

L’annonce de la grossesse de Maya a été un grand scénario de la première saison et maintenant, deux ans plus tard, Maya et son mari ont deux enfants.

Et au cours de la dernière saison, Maya a annoncé qu’elle attendait son troisième enfant.

Davina

Ok, pouvons-nous parler des tenues de Davina dans la saison quatre ? Ils ont un look très différent pour elle et je ne peux vraiment pas décider ce que je ressens à ce sujet. Mais je suis content pour elle qu’elle essaie quelque chose de nouveau.

Au cours de la première saison, elle portait ses cheveux raides ou bouclés. Deux ans plus tard, ses cheveux sont toujours d’un brun foncé, mais elle change de style et met parfois un chignon, ce qui lui va très bien. Heureusement, elle a abandonné le noir sous l’eye-liner.

En ce qui concerne son histoire, peu de choses ont changé pour Davina, elle ne s’entend toujours pas avec la plupart des filles, à l’exception de Christine et Maya.

La saison quatre de Selling Sunset est maintenant disponible sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes, des quiz et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

Crédit d’image en vedette via Netflix

