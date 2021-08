Vendre Lord Kek Dust – 2016 Pepe NFTs rares voient une nouvelle demande aller pour des milliers sur Opensea – Blockchain Bitcoin News ⋆ Crypto nouveaux médias

Au cours du premier semestre de l’année, les ventes de jetons non fongibles (NFT) ont bondi à 2,5 milliards de dollars en 2021, et le volume des échanges montre que la tendance ne s’est pas ralentie. Par exemple, en juillet, un montant record de 363 millions de dollars a été dépensé pour environ 157 801 ventes NFT. Pendant ce temps, alors que de nouveaux NFT entrent dans l’espace chaque jour, les anciens Rare Pepe NFT de 2016 font un retour et sont vendus sur le marché Opensea pour le meilleur prix.

La nouvelle technologie de distributeur rend les NFT de contrepartie à l’ancienne accessibles sur les marchés les plus populaires d’aujourd’hui

Les ventes de jetons non fongibles (NFT) ont fait fureur ces jours-ci, car des millions de dollars ont été échangés contre de l’art et des objets de collection NFT. Lundi, Bitcoin.com News a rendu compte du projet Cryptopunks dépassant la concurrence cette semaine en termes de ventes.

De plus, un propriétaire de Cryptopunk souhaite vendre un punk rare (Cryptopunk 3100) pour 91 millions de dollars ou 35 000 éthers. De plus, les NFT comme Stoner Cats, Art Blocks, Meebits et bien d’autres se vendent également à des dizaines voire des centaines de milliers de dollars par NFT.

Ces derniers temps, les détenteurs d’actifs XCP ont pu vendre leurs actifs SoG, Bitcorn, Rare Pepe et Mafia Wars sur des marchés NFT populaires comme Opensea.

Alors que tous ces NFT engrangent beaucoup d’éther, les NFT à l’ancienne commencent également à voir une demande importante. Les cartes à collectionner à jetons non fongibles du projet Rare Pepe 2016 développé sur Counterparty ont connu des ventes importantes au cours des dernières semaines.

La raison en est que les NFT émis par la contrepartie (XCP) peuvent désormais être vendus sur des marchés comme Opensea. Les NFT émis par XCP peuvent tirer parti de emblem.finance et le connecter à un portefeuille Web3 non dépositaire afin d’échanger des actifs basés sur XCP et BTC sur les marchés secondaires. Il existe même un guide étape par étape pour ajouter vos cartes à collectionner Bitcorn, Spells of Genesis, Mafia Wars et Rare Pepe sur les marchés NFT populaires.

La carte Nakamoto se vend 93 000 $, Lord Kek Dust se vend près de 900 $ par 0,00042069 LORDKEK

Depuis la sortie de cette technologie croisée, la série de cartes à collectionner Rare Pepe a connu une forte demande sur le marché Opensea NFT. De nombreuses ventes de Pepe ont eu lieu cette semaine, car les cartes se vendent à des milliers de dollars, par rapport aux valeurs inférieures qu’elles détenaient il y a quatre ans.

RAREPEPE Carte 1, série 1 achetée pour 35,0 Ξ (93113,65 $) #EmblemVault $COVAL https://t.co/dAK1WyGQmM – Emblem Vault Bot (@EmblemVaultBot) 2 août 2021

La carte “RAREPEPE” 1, série 1 souvent appelée “carte Nakamoto” s’est vendue lundi pour 29,17 éthers ou 75 964 $ au moment de la vente. Le « LOVEPEPETATO » Series 1, Card 12 s’est récemment vendu pour 2,25 éthers ou 5 949 $ au moment de la vente. Une autre “Nakamoto Card” (300 ont été émises) s’est également vendue pour 35 éthers ou 93 113 $ lundi.

Lors d’une autre vente, la carte à collectionner NFT « ILLUMINATIPE » (1/10) a été achetée pour 12,5 éthers ou 29 364 $ lors de l’exécution de la vente. Alors que le protocole emblem.finance a permis aux gens de vendre des cartes Rare Pepe sur Opensea, la carte à collectionner Rare Pepe la plus convoitée “LORDKEK” Series 1, Card 34 n’a pas encore été vendue.

Cette fraction de la poussière LORDKEK s’est vendue pour 0,35 éther ou 878 $ au moment de la vente il y a neuf jours.

La carte “LORDKEK” est l’une des rares cartes à échanger Rare Pepe divisible et seulement dix cartes ont été émises. La rumeur dit que seules huit cartes «LORDKEK» peuvent changer de propriétaire et il y a des années, un seul Kek se vendait 1 600 XCP. Il existe une seule carte répertoriée sur Opensea aux côtés des cartes Kek fractionnées d’une valeur de 0,00042069 LORDKEK. La poussière de carte Kek s’est vendue, comme la fraction qui s’est vendue 878,54 $, ou 0,35 éther, il y a neuf jours.

Que pensez-vous du récent retour de la carte à collectionner Rare Pepe NFT ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

